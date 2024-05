Fact Check: बीजेपी के समर्थन में उतरे राहुल गांधी! वीडियो शेयर कर की पीएम मोदी की तारीफ, जानें वायरल वीडियो का सच

Created By: Vishvas News

Translated By: लोकमत हिन्दी

Fact Check: लोकसभा चुनाव 2024 के छह चरण के मतदान पूरे हो गए हैं और सातवें चरण के लिए पार्टियां प्रचार कर रही हैं। चुनावी माहौल में नेताओं के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जिनमें वह तीखी बयानबाजी करते हैं। नेताओं के कई फर्जी वीडियो में इस मौके पर तेजी से वायरल होते हैं जो सियासी पारे को और ऊंचा कर देता है। इसी तरह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। वीडियो में राहुल गांधी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इस वायरल क्लिप को लेकर दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं और चुनाव में वोट देने की अपील कर रहे। ऐसे दावों के बीच विश्वास न्यूज ने क्लिप की पड़ताल शुरू की।

फेसबुक पर पोस्ट किए गए वीडियो को अखंड भारत के ग्रुप द्वारा 20 मई को शेयर किया गया था। वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं, "नमस्कार, मैं राहुल गांधी यह चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन है जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और संविधान नष्ट कर रहे हैं।" अपनी ही पार्टी की कमियां गिनाने के बाद राहुल गांधी कहते है, "वहीं, दूसरी ओर बीजेपी और RSS जो संविधान और लोकतंत्र को बचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जहां 22-25 लोगों को अरबपति बनाया है, वहीं मोदी जी करोड़ों महिलाओं और युवाओं को लाखपति बनाने जा रहे हैं है। BJP और RSS का समर्थन कीजिये, संविधान को बचाइए। नरेंद्र मोदी जी के बटन को दबाइये।"

इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, "very important & last appeal msg from Rahul Gandhi , राहुल गांधी का बहुत महत्वपूर्ण और अंतिम अपील संदेश।"

इस वीडियो की विश्वास न्यूज ने जब जांच की तो पता चला कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। असली क्लिप में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की तारीफ की और सपोर्ट में बात की है न की बीजेपी के सपोर्ट में।

विश्वास न्यूड ने इस क्लिप के स्क्रीनशॉट को गूगल रिवर्स इमेज पर सर्च किया। जिसमें पता चला कि वायरल क्लिप राहुल गांधी के 25 अप्रैल के एक ट्वीट में मिली। 1 मिनट 7 सेकंड के इस वीडियो में उन्होंने कहा, “नमस्कार मैं राहुल गांधी यह चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और संविधान को नष्ट कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को और लोकतंत्र को बचा रही है।"

उन्होंने कहा, "कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम पैदल 4000 किलोमीटर चल मणिपुर से महाराष्ट्र चले आपसे बातचीत करके आपके दिल के अंदर जो था उसको सुनकर हमने क्रांतिकारी मेनिफेस्टो बनाया है। ये आपका मेनिफेस्टो है। कांग्रेस पार्टी ने बनाया है मगर आवाज आपकी है पांच गारंटी दिए हैं हमने। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को अरबपति बनाया है। हम करोड़ों, महिलाओं और युवाओं को लखपति बनने जा रहे हैं। किसानों को गारंटी लीगल एमएसपी दे रहे हैं। उनका कर्ज माफ कर रहे हैं। मजदूरों को मिनिमम वे ₹400 की दे रहे हैं तो यह देश को बदलने का मेनिफेस्टो है। क्रांतिकारी मेनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए। संविधान को बचाइए हाथ के बटन को दबाया।”

ओरिजनल वीडियो राहुल गांधी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी मौजूद है जो कि 25 अप्रैल को अपलोड किया गया था। यहां भी उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में ही बयान दिया है। कैप्शन में लिखा गया है, "संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के इस चुनाव में, 'मित्र काल' से निकल कर 'हिंदुस्तानियों की सरकार' बनाने के चुनाव में... लोकतंत्र का अपना कर्तव्य निभाइए, कांग्रेस के साथ आइए, हाथ का बटन दबाइए!✋"

संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के इस चुनाव में,



'मित्र काल' से निकल कर 'हिंदुस्तानियों की सरकार' बनाने के चुनाव में...



लोकतंत्र का अपना कर्तव्य निभाइए,

कांग्रेस के साथ आइए,

हाथ का बटन दबाइए!✋🏼



जय हिंद🇮🇳 pic.twitter.com/jhVVVKX124 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 25, 2024

विश्‍वास न्‍यूज ने पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के गिरीश कुमार से संपर्क किया। उन्होंने वायरल क्लिप को एडिटेड बताते हुए राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 25 अप्रैल को शेयर की गयी असली क्लिप हमारे साथ शेयर की।

जांच के अंत में एडिटेड वीडियो को शेयर करने वाले फेसबुक ग्रुप अखंड भारत – Akhand Bharat की जांच की गई। पता चला कि इस ग्रुप के 60000 से अधिक मेंबर हैं।

फैक्ट चेक को वेबसाइट Vishvas News ने प्रकाशित किया है।

रिपब्लिश 'लोकमतन्यूज.इन' ने 'शक्ति कलेक्टिव' के हिस्से के रूप में किया है।

Web Title: Fact Check Edited clip Rahul Gandhi comes out in support of BJP Praised PM Modi by sharing video know the truth of viral video