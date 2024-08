EC announce Assembly elections: हरियाणा और जम्मू-कश्मीर चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, महाराष्ट्र और झारखंड में कब?

Highlights EC announce Assembly elections live updates: जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज। EC announce Assembly elections live updates: 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कांफ्रेंस कर तारीखों का ऐलान करेगा। EC announce Assembly elections live updates: हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा।

EC announce Assembly Elections Date: भारत निर्वाचन आयोग आज दोपहर तीन बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान होगा। आयोग (ईसी) ने शुक्रवार सुबह घोषणा की कि वह विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए आज दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा। उम्मीद है कि तारीखें हरियाणा और जम्मू और कश्मीर के लिए होंगी। 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अधिकारियों के साथ इस संबंध में मीटिंग भी की थी।

Breaking now: Election Commission set to announce dates for J and K and Haryana . First assembly elections in J and K in 10 years and first post 2024 general election battle. but Qs is: 1) will statehood be given or not to a state downsized into a union territory in 2019? 2) will…