बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा- बिहार में किसी तरह का तनाव या विभाजन का माहौल नहीं

पटना: बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की जनता ने हालिया विधानसभा चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और एनडीए को भारी बहुमत से विजय दिलाई। उन्होंने इसके लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह विजय सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि बिहार में विकास, शांति और भाईचारे की जीत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिहार में किसी तरह का तनाव या विभाजन का माहौल नहीं है। राज्य में शांति, सद्भाव और प्रेम का वातावरण स्थापित हुआ है, जो सरकार की प्रतिबद्धता और जनता के सहयोग से संभव हो पाया है। अपने संबोधन के आखिर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली मदद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार ने भी कितना बड़ा सहयोग किया है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोशी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया का आयोजन हुआ था। अब इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन बिहार में हुआ है। इन सबके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमन करते हैं।

इतना कहने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सब करिए ना नमन। एक बार हाथ उठाकर कीजिए। सब काम किए, सब कुछ कर रहे हैं। जब विपक्ष के लोगों ने हाथ नहीं उठाया तो मुख्यमंत्री ने हंसते हुए कहा कि आप लोग काहे नहीं करते हैं। आप लोग भी करिए। सबके लिए काम कर रहे हैं, सब तरह से। कितना बढ़ा है जी। इस पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टोका।

तब मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो दो बार आप लोगों को दूसरा तरफ रखे हुए थे त केतना हम काम किए थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त तो आप मेरा सब बतवा मान लेते थे। बाद में गड़बड़ किए तो हम छोड़ दिए और अब कभी नहीं जाएंगे, अब तो हमारा अपने का है, अब वहीं रहेंगे। लेकिन इतना जो काम हुआ है तो आप लोग इसे याद रखिए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में मौजूद नहीं थे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार से बिहार को जो मदद मिल रही है, उसके लिए सभी सदस्यों को प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद और सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह काम किसी एक पार्टी का नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री देश के हर नागरिक के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले 5 सालों में बहुत काम किया जाएगा। तेजी से औद्योगिक विकास किए जाएंगे। गांव के साथ-साथ शहरों में तेजी से विकास किया जाएगा। सब के लिए फायदा है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि अब नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अब वो एक मामूली परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें सरकार के विकास कार्यों का स्पष्ट और सटीक उल्लेख किया गया है।

Web Title: During the discussion on the Governor's address in the Bihar Assembly, Chief Minister Nitish Kumar said that there is no atmosphere of tension or division in Bihar