नवंबर में फिर से खुल सकता है दिल्ली चिड़ियाघर, दो महीने से बंद था...

October 24, 2025

बर्ड फ्लू के प्रकोप के बाद लगभग दो महीने से बंद दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एक और दौर की जांच के बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में फिर से खुल सकता है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

बर्ड फ्लू के प्रकोप के बाद लगभग दो महीने से बंद दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एक और दौर की जांच के बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में फिर से खुल सकता है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। चिड़ियाघर के निदेशक संजीत कुमार के अनुसार, चौथे दौर के नमूने 30 अक्टूबर को एकत्र किये जाएंगे और छह से सात दिनों के भीतर रिपोर्ट आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "जांच रिपोर्ट यदि नेगेटिव आती है तो चिड़ियाघर को फिर से खोलने पर विचार किया जाएगा।" रंगीन सारस (पेंटेड स्टॉर्क) और काले सिर वाला बगुला (ब्लैक-हेडेड आइबिस) सहित कई पक्षियों की मौत के बाद 30 अगस्त को चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया था।


28 और 31 अगस्त के बीच एकत्र किए गए नमूनों में एच5एन1 एवियन इन्फ्लूएंजा की पुष्टि हुई, जिसके बाद इसे बंद करने का निर्णय लिया गया। अंतिम 'पॉजिटिव' मामला एक सितंबर को पाया गया था। उसके बाद, पक्षी गृह और अन्य पिंजरों में बिना बारी लिए गए नमूनों के परीक्षण की रिपोर्ट नेगेटिव थी। कुमार ने कहा, “एक अक्टूबर को भेजे गए अंतिम नमूने की रिपोर्ट 7 अक्टूबर को प्राप्त हुई, और वह नेगेटिव थी। नियमों के अनुसार, पिछले पॉजिटिव मामले के बाद दो लगातार नेगेटिव रिपोर्ट मिलने के बाद हमने पुनः खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद तारीख की सूचना दी जाएगी।'' 

