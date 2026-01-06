Delhi Fog: दिल्ली-NCR में कोहरे की मोटी चादर, उड़ानें प्रभावित, IGI एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

Delhi Fog: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली धुंध की चादर में ढकी हुई है। मंगलवार सुबह दिल्ली की सुबह जीरो विजिबिलिटी के साथ हुई है जहां सड़कों पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो वहीं, हवाई यात्रा करने के लिए आसमान साफ नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट ने 6 जनवरी को सुबह 6:00 बजे 200 मीटर विजिबिलिटी और 8 डिग्री सेल्सियस तापमान बताया।

IMD के नवीनतम मौसम बुलेटिन में कहा गया है, "अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति जारी रहने की बहुत अधिक संभावना है।"

Travel Advisory



Low visibility and fog over #Delhi, #Amritsar, #Bhopal, #Chandigarh, #Guwahati, #Varanasi, #Ranchi and #Hindon (Airport) may impact flight schedules. We are closely monitoring the weather and doing our best to get you where you need to be, safely and smoothly.… — IndiGo (@IndiGo6E) January 5, 2026

IMD के पूर्वानुमान और दिल्ली-NCR में कोहरे की स्थिति को देखते हुए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सुबह 6:00 बजे एक यात्री सलाह जारी की, जिसमें कहा गया है, "उड़ान संचालन CAT III में जारी है। आगमन और प्रस्थान दोनों हो रहे हैं, हालांकि कुछ उड़ानों में देरी या व्यवधान हो सकता है। यात्रियों से अनुरोध है कि नवीनतम उड़ान जानकारी के लिए अपनी संबंधित एयरलाइंस से संपर्क करें।"

कम विजिबिलिटी के कारण कोहरे की स्थिति ने उड़ान संचालन को बाधित किया, इसलिए इंडिगो ने भी एक यात्रा सलाह जारी की। सलाह में कहा गया है, "दिल्ली, अमृतसर, भोपाल, चंडीगढ़, गुवाहाटी, वाराणसी, रांची और हिंडन (हवाई अड्डे) पर कम विजिबिलिटी और कोहरे से उड़ान कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। हम मौसम पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं और आपको सुरक्षित और सुचारू रूप से आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं।"

इसमें आगे कहा गया है, "हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट या ऐप के माध्यम से अपनी उड़ान की स्थिति पर अपडेट रहें। कृपया आश्वस्त रहें कि हमारी टीमें हर कदम पर आपकी सहायता करने और पूरा समर्थन देने के लिए यहां हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट या ऐप के माध्यम से अपनी उड़ान की स्थिति पर अपडेट रहें। कृपया आश्वस्त रहें कि हमारी टीमें हर कदम पर आपकी सहायता करने और पूरा समर्थन देने के लिए यहां हैं।"

आईएमडी ने क्या कहा?

आईएमडी ने राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड में शीतलहर की स्थिति का अनुमान लगाया और राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और बिहार के लिए ठंडे दिन से लेकर बहुत ठंडे दिन का अनुमान लगाया।

दिल्ली का आज का AQI

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के डेटा के अनुसार, आज सुबह दिल्ली के लोग "खराब" हवा की क्वालिटी के साथ जागे, जिसका औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 286 था। दिल्ली भर के 37 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 19 ने "बहुत खराब" हवा की क्वालिटी बताई, जबकि बवाना और IGI एयरपोर्ट पर आज सबसे अच्छी हवा की क्वालिटी दर्ज की गई, जहाँ AQI क्रमशः 189 और 180 था। बाकी स्टेशनों पर AQI "खराब" कैटेगरी में दर्ज किया गया।

