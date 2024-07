दिल्ली: महापौर का सख्त आदेश, ‘बेसमेंट’ में चल रही कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ करें कठोर कार्रवाई

Highlights बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई करने के आदेश जारी शनिवार को बड़े हादसे के बाद अब सेंट्रल दिल्ली महापौर ने ये निर्देश पारित किया फिलहाल सत्तापक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहा है

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के यूपीएससी तैयारी के लिए मशहूर कोचिंग सेंटर राउ संस्थान के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से तीन अभ्यर्थियों की मौत होने के बाद दिल्ली की महापौर शैली ओबेरॉय ने रविवार को निर्देश दिया कि बेसमेंट में संचालित की जा रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ओबेरॉय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) आयुक्त को निर्देश दिया कि वह दिल्ली में एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ऐसे सभी कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, जो बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे भवन उपनियमों का उल्लंघन हैं और मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं। ओबेरॉय ने इस बात की भी जांच कराने की मांग की कि क्या इस घटना के लिए एमसीडी का कोई अधिकारी जिम्मेदार है। सेंट्रल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में भारी बारिश के बाद एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से शनिवार को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन अभ्यर्थियों की मौत हो गई।

#WATCH | On Delhi's Old Rajendra Nagar Coaching Centre incident, AAP MLA Durgesh Pathak says, "The water has receded now but enough is enough... This is a completely criminal activity, strict action should be taken against the officials who are responsible... Desilting (of drain)… pic.twitter.com/h1NRcbLfKl