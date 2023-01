बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणीः पीएम मोदी ने किया रोड शो, भारी संख्या में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता, देखें वीडियो

Highlights प्रधानमंत्री मोदी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। 2024 के लोकसभा चुनाव तक पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। जेपी नड्डा का तीन साल का कार्यकाल इस महीने समाप्त हो रहा है।

नई दिल्लीः भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक 16 जनवरी से राजधानी स्थित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के कन्वेंशन सेंटर में हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने पटेल चौक से संसद मार्ग तक के लिए रोड शो किया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को संसद मार्ग स्थित पटेल चौक से लेकर नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) के कन्वेंशन सेंटर तक रोड शो किया। करीब एक किलोमीटर तक के इस रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सड़क के दोनों ओर मौजूद थे।

सड़क पर जगह-जगह भाजपा के झंडे, पोस्टर और बैनर लगाए गए थे। कई स्थानों पर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष नड्डा के कटआउट भी लगे थे। सड़क के दोनों ओर अलग-अलग मंच बने हुए थे, जिन पर कलाकार भारतीय संस्कृति की झलक दिखाते हुए नृत्य व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे।

कुछ स्थानों पर ढोल और नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। लोगों ने फूल भी बरसाए। कार्यकारिणी स्थल पहुंचने पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा के कार्यकाल को विस्तार मिल सकता है। साथ ही इसमें विधानसभा एवं आम चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नड्डा का तीन साल का कार्यकाल इस महीने समाप्त हो रहा है। वह 2024 के लोकसभा चुनाव तक पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए हैं।

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के लिए दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे।

भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष नड्डा के अलावा पार्टी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री व पांच उपमुख्यमंत्री, 35 केंद्रीय मंत्री, 17 राज्यों में पार्टी के सदन के नेता सहित करीब 350 नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे।

