दिल्ली में धुंध की मोटी चादर छाई, 148 उड़ानें रद्द और 150 से अधिक उड़ानों में देरी

Delhi; दिल्ली हवाई अड्डे पर घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण बुधवार को कम से कम 148 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 150 से अधिक उड़ानों में देरी हुई। राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) पर दो उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया, जिसका संचालन दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डायल) द्वारा किया जाता है। एक अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डे पर 78 विमानों के आगमन और 70 विमानों के प्रस्थान रद्द कर दिए गए। डायल ने सुबह सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि हवाई अड्डे पर दृश्यता में सुधार हो रहा है।

हालांकि कुछ उड़ानें अब भी प्रभावित हो सकती हैं। डायल ने कहा कि हवाई अड्डे पर तैनात अधिकारी यात्रियों की सहायता कर रहे हैं और सभी टर्मिनल पर आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की स्थिति के कारण चुनिंदा हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन प्रभावित हो सकता है।

मंत्रालय ने कहा, “एयरलाइंस को यात्री सेवा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।” इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) से प्रतिदिन लगभग 1,300 उड़ानों का आवागमन होता है। राजधानी बुधवार सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटी रही और वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सुबह साढ़े आठ बजे से 10 बजे के बीच घने कोहरे को लेकर ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार, सुबह साढ़े छह बजे पालम और सफदरजंग दोनों स्थानों पर दृश्यता 50 मीटर दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 384 रहा।

दिल्ली में 21 निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ जबकि 16 केंद्रों पर ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज की गई। सीपीसीबी के ‘समीर’ ऐप के मुताबिक, आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सबसे खराब रही और एक्यूआई 452 दर्ज किया गया। सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच का एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 ‘अत्यंत खराब’ और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ माना जाता है।

वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, वायु गुणवत्ता को लेकर हालात चिंताजनक बने हुए हैं और एक जनवरी को एक्यूआई के ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने की आशंका है, जबकि दो जनवरी को यह ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया जा सकता है। अगले छह दिनों तक वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रहने की आशंका है।

मंगलवार को दिल्ली का एक्यूआई 388 दर्ज किया गया था, जो सोमवार के 401 के ‘गंभीर’ स्तर से मामूली सुधार दर्शाता है। आईएमडी के अनुसार, बुधवार को सफदरजंग और आया नगर में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम है।

अधिकतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक, पालम में न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड पर 6.8 डिग्री और रिज क्षेत्र में 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नववर्ष के दिन राजधानी में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

