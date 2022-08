नेशनल हेरल्ड मामलाः ईडी ने कार्यालय को सील किया, एजेंसी ने कहा- अनुमति के बिना परिसर को नहीं खोले, जानें सबकुछ

Highlights कार्यालय ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ के नाम पर पंजीकृत है। एजेएल को 2001-02 और 2010-11 के बीच 90 करोड़ रुपये का ऋण दिया था। एजेएल के शेयर यंग इंडियन को आवंटित किए गए थे।

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय ने कड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने नेशनल हेरल्ड कार्यालय को सील करते हुए निर्देश दिया कि एजेंसी की अनुमति के बिना परिसर को नहीं खोला जाए। इस बीच कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात दिया गया है।

#CLARIFICATION | Enforcement Directorate (ED) seals the Young Indian office at the Herald House building in Delhi.



The order reads that the "premises not be opened without prior permission" from the agency. pic.twitter.com/1sZ7sNqg4A