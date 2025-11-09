Delhi MCD bypolls: आम आदमी पार्टी ने दिल्ली MCD उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की, देखें लिस्ट

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) ने रविवार (9 नवंबर) को नॉमिनेशन जमा करने की आखिरी तारीख से एक दिन पहले दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट को दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मंज़ूरी दी।

इन चुनावों में AAP और BJP के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। यह आप के लिए दिल्ली नगर निगम में अपनी खोई हुई ज़मीन वापस पाने का एक मौका है, जबकि भाजपा 250 सदस्यों वाली इस सिविक बॉडी में अपनी सीटों की संख्या और बढ़ाना चाहेगी।

पार्टी ने वार्ड नंबर 164 (साउथ पुरी) से राम स्वरूप कनौजिया, वार्ड नंबर 163 (संगम विहार A) से अनुज शर्मा, वार्ड नंबर 173 (ग्रेटर कैलाश) से ईशना गुप्ता और वार्ड नंबर 198 (विनोद नगर) से गीता रावत को मैदान में उतारा है।

MCD उपचुनाव का शेड्यूल

दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि दिल्ली नगर निगम (MCD) के 12 वार्डों के लिए उपचुनाव 30 नवंबर को होंगे। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी, यह बात ऑफिशियल प्रेस नोट में बताई गई है।

कमीशन के अनुसार, नॉमिनेशन 3 नवंबर से शुरू होंगे, और वोटिंग 30 नवंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक बिना किसी ब्रेक के होगी।

नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर है, जिसके बाद 12 नवंबर को नॉमिनेशन पेपर्स की जांच होगी। उम्मीदवार 15 नवंबर तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकेंगे।

इन सीटों पर होंगे उपचुनाव

मुंडका, शालीमार बाग-B, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका-B, दीचाऊं कलां, नारायणा, संगम विहार-A, दक्षिण पुरी, ग्रेटर कैलाश, और विनोद नगर वार्ड में उपचुनाव होंगे।

शालीमार बाग-B वार्ड का पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रतिनिधित्व करती थीं, जबकि द्वारका-B वार्ड तब खाली हो गया जब BJP पार्षद कमलजीत सहरावत पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा के लिए चुनी गईं।

बाकी वार्ड तब खाली हुए जब भाजपा और आप के मौजूदा पार्षदों ने फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और विधायक बन गए।

