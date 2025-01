Delhi Fog Alert: दिल्ली में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी, IMD ने जारी की ताजा अपडेट

Delhi Fog Alert: राजधानी दिल्ली में मकर संक्रांति की सुबह घने कोहरे के बीच हुई है। सुबह से ही आसमान में कोहरा छाया हुआ है जिससे दृश्यता एक दम जीरो हो गई है। वहीं, शीतलहर और तापमान में गिरावट के कारण ठिठुरन बढ़ गई है।

जबकि पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आज सुबह 5.30 बजे न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज राष्ट्रीय राजधानी में घने से बहुत घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।

सोशल मीडिया पर दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर और मयूर विहार इलाके में कोहरा देखा जा सकता है। सोमवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस समय के लिए सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 274 दर्ज किया गया।

#WATCH | Delhi | A thin layer of fog blankets Akshardham Temple and Mayur Vihar area as the cold wave continues in the national capital. pic.twitter.com/6fdREuH0Io