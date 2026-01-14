Delhi Fire Accident: बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद के आवास पर लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम
By अंजली चौहान | Updated: January 14, 2026 10:51 IST2026-01-14T10:51:26+5:302026-01-14T10:51:55+5:30
Delhi Fire Accident:अभी यह पता नहीं चला है कि घटना के समय पटना साहिब के सांसद घर पर थे या नहीं।
Delhi Fire Accident: भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि शंकर प्रसाद के दिल्ली स्थित आवास पर बुधवार सुबह आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दिल्ली दमकल विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। बीजेपी सांसद के घर पर आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है।
#WATCH | Delhi | Fire tenders and Delhi Police Forensics Team at the spot after a fire broke out at BJP MP Ravi Shankar Prasad's residence. Further details awaited. pic.twitter.com/HwkhCw98gI— ANI (@ANI) January 14, 2026
दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के अनुसार, दिल्ली फोरेंसिक टीम के साथ तीन फायर इंजन घटना स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। किसी नुकसान की खबर नहीं है और आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। आगे की जानकारी का इंतजार है।
मालूम हो कि पिछले हफ्ते, राष्ट्रीय राजधानी में कापसहेड़ा राजोकरी बॉर्डर के पास एक प्लास्टिक और पॉलीथीन के गोदाम में भीषण आग लग गई थी, जिससे आसपास के झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाके भी प्रभावित हुए थे। फायर डिपार्टमेंट को घटना की जानकारी सुबह करीब 4:30 बजे मिली और तुरंत टीमों को मौके पर भेजा गया। अधिकारियों के अनुसार, आग बुझाने में 24 फायर टेंडर लगाए गए थे, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि काबू पा लिया गया था।