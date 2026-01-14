Delhi Fire Accident: बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद के आवास पर लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम

By अंजली चौहान | Updated: January 14, 2026 10:51 IST2026-01-14T10:51:26+5:302026-01-14T10:51:55+5:30

Delhi Fire Accident:अभी यह पता नहीं चला है कि घटना के समय पटना साहिब के सांसद घर पर थे या नहीं।

Delhi Fire broke out at residence of BJP MP Ravi Shankar Prasad fire brigade team reached spot | Delhi Fire Accident: बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद के आवास पर लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम

Delhi Fire Accident: बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद के आवास पर लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम

Delhi Fire Accident: भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि शंकर प्रसाद के दिल्ली स्थित आवास पर बुधवार सुबह आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दिल्ली दमकल विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। बीजेपी सांसद के घर पर आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। 

दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के अनुसार, दिल्ली फोरेंसिक टीम के साथ तीन फायर इंजन घटना स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। किसी नुकसान की खबर नहीं है और आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। आगे की जानकारी का इंतजार है।

मालूम हो कि पिछले हफ्ते, राष्ट्रीय राजधानी में कापसहेड़ा राजोकरी बॉर्डर के पास एक प्लास्टिक और पॉलीथीन के गोदाम में भीषण आग लग गई थी, जिससे आसपास के झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाके भी प्रभावित हुए थे। फायर डिपार्टमेंट को घटना की जानकारी सुबह करीब 4:30 बजे मिली और तुरंत टीमों को मौके पर भेजा गया। अधिकारियों के अनुसार, आग बुझाने में 24 फायर टेंडर लगाए गए थे, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि काबू पा लिया गया था।

Web Title: Delhi Fire broke out at residence of BJP MP Ravi Shankar Prasad fire brigade team reached spot

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :ravi shankar prasadDelhi BJPDelhi Fire Serviceरविशंकर प्रसादअग्निकांड