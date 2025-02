Delhi Election Result 2025: भाजपा की आंधी में उड़े, केजरीवाल और सिसोदिया, आप के दोनों बड़े चेहरे हारे

Delhi Election Result 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जहां नई सीट से हार गए हैं तो वहीं मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा सीट से अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। भाजपा उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवाह ने जंगपुरा से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को हरा दिया है। जबकि प्रवेश सिंह वर्मा ने नई दिल्ली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री को शिकस्त दी। सिसोदिया डिप्टी सीएम के उम्मीदवार भी थे। मनीष सिसोदिया ने हार स्वीकार करते हुए मीडिया से कहा, हम 600 वोटों से पीछे रह गए। नौ राउंड की मतगणना के बाद मारवाह को सिसोदिया पर 572 वोटों की मामूली बढ़त हासिल थी। कांग्रेसी फरहाद सूरी 6,000 से अधिक वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

वहीं केजरीवाल की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चुनाव आयोग के रुझानों से यह पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासित प्रदेश में करीब 27 सालों बाद वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है। भाजपा राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों में बढ़त बनाए हुए है। जबकि सत्तारूढ़ आप केवल 22 सीटों में आगे चल रही है। वहीं पिछलीबार की तरह कांग्रेस पार्टी का कहीं नामोनिशान नहीं है। बीते 5 फरवरी को दिल्ली की नई सरकार चुनने के लिए वोटिंग कराई गई थी। जबकि आज नतीजे घोषित हो रहे हैं।

