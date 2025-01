Delhi Assembly Elections 2025: ‘शीशमहल आपदा फैलाने वालों का अड्डा’ गीत और ‘आपदा-ए-आजम’ शीर्षक वाला पोस्टर जारी?, अरविंद केजरीवाल में हमला, देखें वीडियो

Highlights केजरीवाल सवाल पूछने पर गाली दे रहे हैं 6, फ्लैग स्टाफ रोड बंगले को भाजपा ‘‘शीशमहल’’ कहती है। पैसे से तैयार ‘‘शीशमहल’’ की कहानी बयां करता है।

Delhi Assembly Elections 2025: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पांच फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ‘आप’ प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए शनिवार को ‘‘शीशमहल’’ पर एक गीत व पोस्टर जारी किया। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के संवाददाता सम्मेलन के दौरान ‘‘शीशमहल आपदा फैलाने वालों का अड्डा’’ गीत और ‘‘आपदा-ए-आजम’’ शीर्षक वाला पोस्टर जारी किया गया। सचदेवा ने कहा, ‘‘जो व्यक्ति बदलाव और दिल्ली की सूरत बदलने का वादा करके सत्ता में आया, उसने अपना चरित्र व व्यवहार बदल दिया।

दिल्ली के लोग विकास की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि केजरीवाल सवाल पूछने पर उन्हें गाली दे रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि यह गीत केजरीवाल के ‘‘भ्रष्टाचार’’ और करदाताओं के पैसे से तैयार ‘‘शीशमहल’’ की कहानी बयां करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल के आवास रहे 6, फ्लैग स्टाफ रोड बंगले को भाजपा ‘‘शीशमहल’’ कहती है।

आम आदमी पार्टी (आप) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवास और विमान से जुड़े खर्च का हवाला देते हुए भाजपा पर पलटवार किया है। विधानसभा चुनाव से पहले, मोदी ने हाल ही में रोहिणी में ‘परिवर्तन रैली’ में ‘‘शीशमहल’’ को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा था और ‘आप’ को दिल्ली के लिए ‘‘आपदा’’ करार दिया था।

Shri @ianuragthakur addresses a press conference at BJP headquarters in New Delhi. https://t.co/JFCI9QxCxu— BJP Delhi (@BJP4Delhi) January 11, 2025