Delhi Assembly Elections 2025: राष्ट्रपति मुर्मू, राहुल गांधी, एस जयशंकर और मनीष सिसोदिया समेत इन बड़े नेताओं ने डाला वोट, देखें अपडेट

Delhi Assembly Elections 2025 Live: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और शाम 6 बजे राष्ट्रीय राजधानी के 19 केंद्रों पर समाप्त होगा। इस बार दिल्ली में AAP, कांग्रेस और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 13,766 मतदान केंद्र हैं, जो 699 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। शहर में लगभग 1.56 करोड़ नागरिक मतदान करने के पात्र हैं, जिनमें 83.76 लाख पुरुष, 72.36 लाख महिलाएं और तीसरे लिंग के 1,267 व्यक्ति शामिल हैं।

निष्पक्ष और सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली भर में 30,000 से अधिक पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियों को तैनात किया गया है।

लोकतंत्र के इस पर्व पर कई बड़े नेता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एस.जयशंकर, बासुरी स्वराज, मनीष सिसोदिया, हरदीप सिंह पुरी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई दिग्गज नेता अपने पोलिंग बूथ पर वोट देने पहुंचे हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के वोट डालने के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है।

#WATCH | Delhi: Earlier visual of President Droupadi Murmu arriving at Dr. Rajendra Prasad Kendriya Vidyalaya, President’s Estate to cast her vote for #DelhiElection2025. pic.twitter.com/FP2Rm6PXrG — ANI (@ANI) February 5, 2025

जंगपुरा निर्वाचन क्षेत्र से AAP उम्मीदवार मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी लेडी इरविन स्कूल के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने पहुंचे।

#WATCH | #DelhiElection2025 | AAP leader and MLA candidate from Jangpura constituency, Manish Sisodia & his wife Seema Sisodia show their inked finger after voting at Lady Irwin Senior Secondary School in New Delhi Assembly constituency. pic.twitter.com/neVZ2y9jP3 — ANI (@ANI) February 5, 2025

वोट डालने के लिए निकले रॉबर्ट वाड्रा ने संवाददाताओं से कहा कि केवल कांग्रेस ही दिल्ली के लोगों को समझती है और शहर को बेहतर बना सकती है।

#WATCH | After casting her vote for #DelhiAssemblyElection2025, BJP MP Bansuri Swaraj says "It is the festival of democracy in Delhi today and I appeal to the voters of the national capital to come out in large numbers and exercise their democratic rights so that Delhi becomes a… pic.twitter.com/55DkPl1luA — ANI (@ANI) February 5, 2025

संदीप दीक्षित ने नागरिकों से मतदान करने का आह्वान किया। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, "समर्पण के लिए, ईमानदारी के लिए वोट करें। उन लोगों को वोट दें जो काम कर सकते हैं, जो आपसे ईमानदारी से बात करते हैं और आपको एक अच्छी सरकार दे सकते हैं...मतदाता जानते हैं कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है। मुझे उम्मीद है कि वे अच्छे उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद देंगे।"

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आज अपना वोट डाला और संवाददाताओं से कहा कि 8 फरवरी को "केवल कमल खिलेगा"।

#WATCH | BJP Candidate from Gandhi Nagar Assembly Constituency, Arvinder Singh Lovely casts his vote for #DelhiAssemblyElection2025 at a polling booth in East Azad Nagar pic.twitter.com/7ly0wejfhL — ANI (@ANI) February 5, 2025

#WATCH | #DelhiAssemblyElection2025 | Umesh Gupta and Prerna are the first male and female voters at a polling station in Paharganj of Karol Bagh assembly constituency pic.twitter.com/HveUH759QB — ANI (@ANI) February 5, 2025

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और उनकी पत्नी क्योको जयशंकर ने एनडीएमसी स्कूल ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, तुगलक क्रिसेंट में स्थापित मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी अपनी पत्नी लक्ष्मी पुरी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना वोट डालने के लिए शांति निकेतन के माउंट कार्मेल स्कूल पहुंचे।

दिल्ली हज समिति की अध्यक्ष और भाजपा नेता कौसर जहां ने पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के तहत मयूर विहार चरण 1 में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला।

