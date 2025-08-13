Rajasthan Road Accident: दौसा में दर्दनाक हादसा, ट्रक और पिकअप की भीषण टक्कर; 7 बच्चों समेत 11 की मौत

August 13, 2025

Rajasthan Road Accident: दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने कहा, "प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, बापी के पास एक दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है। 9 लोगों को इलाज के लिए रेफर किया गया है और 3 का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है

Rajasthan Road Accident: राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार तड़के एक पिकअप वैन के एक खड़े ट्रक से टकरा जाने से सात बच्चों और चार महिलाओं की मौत हो गई तथा आठ अन्य अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। दौसा के पुलिस अधीक्षक सागर ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि यह हादसा मनोहरपुर के पास हुआ।

उन्होंने बताया कि हादसे का शिकार हुए लोग खाटू श्याम और सालासर बालाजी मंदिर के दर्शन करने के बाद उत्तर प्रदेश के एटा स्थित अपने गांव लौट रहे थे।

उन्होंने कहा, ‘‘पिकअप वैन में 20 से अधिक लोग सवार थे। पिकअप वैन ने राजमार्ग की सर्विस लेन पर खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। यह हादसा बुधवार सुबह चार से पांच बजे के बीच हुआ।’’ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आठ घायलों में से एक की हालत गंभीर है। 

