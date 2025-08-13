Rajasthan Road Accident: दौसा में दर्दनाक हादसा, ट्रक और पिकअप की भीषण टक्कर; 7 बच्चों समेत 11 की मौत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 13, 2025 10:26 IST2025-08-13T10:24:04+5:302025-08-13T10:26:39+5:30
Rajasthan Road Accident: दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने कहा, "प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, बापी के पास एक दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है। 9 लोगों को इलाज के लिए रेफर किया गया है और 3 का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है
Rajasthan Road Accident: राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार तड़के एक पिकअप वैन के एक खड़े ट्रक से टकरा जाने से सात बच्चों और चार महिलाओं की मौत हो गई तथा आठ अन्य अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। दौसा के पुलिस अधीक्षक सागर ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि यह हादसा मनोहरपुर के पास हुआ।
उन्होंने बताया कि हादसे का शिकार हुए लोग खाटू श्याम और सालासर बालाजी मंदिर के दर्शन करने के बाद उत्तर प्रदेश के एटा स्थित अपने गांव लौट रहे थे।
Dausa, Rajasthan: Ten, including women and children, died and several injured after a pickup van collided with a truck on Dausa-Manoharpur Highway. Victims were returning from Khatu Shyam. #DausaAccident#RajasthanNews#KhatuShyampic.twitter.com/dDVyjy10np— Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) August 13, 2025
उन्होंने कहा, ‘‘पिकअप वैन में 20 से अधिक लोग सवार थे। पिकअप वैन ने राजमार्ग की सर्विस लेन पर खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। यह हादसा बुधवार सुबह चार से पांच बजे के बीच हुआ।’’ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आठ घायलों में से एक की हालत गंभीर है।
#WATCH | Rajasthan | Dausa District Collector Devendra Kumar says, "According to initial reports, 10 people have died in an accident near Bapi. 9 people have been referred for treatment and 3 are being treated in the District Hospital... The accident occurred between a passenger… pic.twitter.com/TAiXgdxIbx— ANI (@ANI) August 13, 2025