Dahi Handi 2024: आज बन सकता है नया रिकॉर्ड, 1100000 ₹ रखी इनामी राशि, पुणे, थाने में इतनी प्राइज मनी

Highlights कृष्ण जन्मोत्सव पर महाराष्ट्र में जगह-जगह दही-हांडी का प्रोग्राम शेड्यूल जानें, कहां-कहां हो रहा है इसका कार्यक्रम करीब 55 लाख रुपए की सबसे ज्यादा प्राइज मनी महाराष्ट्र के इस ग्रुप ने रखी

Dahi Handi 2024: कृष्ण जन्मोत्सव पर महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों में दही हांडी का पर्व मनाया जाता है और ऐसे में ऊंची-ऊंची दही-हांडी का आयोजन महाराष्ट्र के कई शहरों में इसका आयोजन हो रहा है। हांडी को फोड़ने वाले गोविंदा (कृष्ण) ग्रुप को कई लाख रुपए तक प्राइस मनी दी जाती है। इसे लेकर आयोजन मुंबई और थाने के कई क्षेत्रों में हो रहा है, इसमें ये भी कहा गया कि ग्रुप में शामिल गोविंदा मटकी को तोड़ना का काम करते हैं, जो ऐसा कर लेता है, उसे ये भारी भरकम इनामी राशि दी जाएगी।

इनमें शामिल संस्कृति युवा प्रतिष्ठान, एमएनएस दही हांडी, तेमभी नाका, स्वामी प्रतिष्ठान और संकल्प प्रतिष्ठान भी इस दौरान काफी फेमस रही हैं, क्योंकि इनकी भी प्राइस मनी भी काफी ज्यादा रहती है। वहीं, थाने में 'कल्चर युथ फाउंडेशन' की दही हांडी कार्यक्रम, जिसे प्रताप सारनाइक करवा रहे हैं और उन्होंने करीब 11 लाख रुपए इसकी प्राइज मनी रखी है। साथ ही उन्होंने ऐसा कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज के 4 बजे के कार्यक्रम संस्कृति युवा प्रतिष्ठान में शामिल होते हैं।

एमएनएस दही हांडी थाने

दूसरी तरफ आज सुबह 9:30 बजे से जय जवान मंडल और शिवासी गोविंदा ग्रुप द्वारा 9 परत बनाकर एमएनएस दही हांडी तोड़ने का प्रयास थाने में किया गया। इस आयोजन में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे शाम 6 बजे हिस्सा लेंगे, जब जय जवान गोविंदा टीम विश्व रिकॉर्ड बनाकर नया इतिहास दर्ज करवाएगी। इसमें गोविंदा टीम को 11 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी।

