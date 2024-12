Cyclone Fengal Live Updates: चक्रवात फेंगल ने बढ़ाई मुसीबत, बेंगलुरु में ऑरेंज अलर्ट, 3 दिसंबर तक भारी बारिश के आसार

Cyclone Fengal Live Updates: चक्रवात फेंगल के कारण तमिलनाडु और आस-पास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। रविवार, 1 दिसंबर को चक्रवात के आने के कारण राज्य के अलग-अलग इलाकों में फेंगल का कहर देखने को मिला है। इस बीच, मौसम विभाग ने तमिलनाडु और अन्य तटीय राज्यों में अलर्ट जारी किया है। चक्रवात फेंगल के प्रभाव के कारण, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के जिलों में सोमवार और मंगलवार को भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार, 3 दिसंबर तक बेंगलुरु और आसपास के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें पूर्वानुमान लगाया गया है कि कुछ क्षेत्रों में 100 मिमी से अधिक वर्षा हो सकती है।

चक्रवात फेंगल के कारण, शहर में पिछले दो दिनों से बादल छाए हुए हैं, साथ ही हल्की बारिश भी हो रही है। तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है, शनिवार को बेंगलुरु में अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस और रविवार सुबह न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

आने वाले दिनों में मध्य बेंगलुरु में न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उत्तरी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, ये तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास गिर सकता है। रविवार को सुबह 10.30 बजे तक, बेंगलुरु के अलग-अलग इलाकों के साथ-साथ पड़ोसी जिलों कोलार, चिक्काबल्लापुर और बेंगलुरु ग्रामीण में भी बारिश दर्ज की गई।

चालू पूर्वोत्तर मानसून के मौसम के दौरान, नवंबर में बारिश में कमी के बावजूद कर्नाटक में अधिक बारिश हुई है। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, राज्य में 173 मिमी की सामान्य मात्रा की तुलना में 209 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह अधिशेष मुख्य रूप से अक्टूबर में हुई महत्वपूर्ण मात्रा की वर्षा के कारण है, क्योंकि नवंबर में वर्षा में 42 प्रतिशत की कमी देखी गई थी।

