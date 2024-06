Congress Working Committee Elections 2024: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले कई नेताओं ने की मांग, इन मुद्दे पर चर्चा

Highlights Congress Working Committee Elections 2024: नेतृत्व की सराहना करते हुए प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। Congress Working Committee Elections 2024: कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीती हैं। Congress Working Committee Elections 2024: पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 52 सीट जीती थीं।

Congress Working Committee Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो गया है। कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक हो रही है। बैठक से पहले कई नेता और कार्यकर्त्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार 8 जून को सुबह 11:00 बजे होने वाली विस्तारित कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक की घोषणा की। सीडब्ल्यूसी की बैठक के साथ पार्टी शाम 5:30 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाएगी। सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद शामिल होंगे, जिसके बाद 7 बजे होटल अशोक में रात्रिभोज होगा। कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 52 सीट जीती थीं।

