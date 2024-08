Wayanad Landslide: भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में 100 से अधिक घर बनाएगी कांग्रेस, ​​राहुल गांधी ने की घोषणा

Highlights वायनाड भस्खलन की घटना को लेकर राहुल गांधी ने कहा, यह एक भयानक त्रासदी है कांग्रेस नेता ने कहा, हम हर संभव तरीके से मदद करने के लिए यहां हैं उन्होंने कहा- कांग्रेस परिवार यहां 100 से अधिक घर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है

वायनाड: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को घोषणा की कि कांग्रेसवायनाड में 100 से अधिक घरों का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि केरल में पहले कभी किसी इलाके में ऐसी त्रासदी नहीं देखी गई और वह इस मुद्दे को दिल्ली में भी उठाएंगे। कांग्रेस नेता फिलहाल वायनाड में राहत शिविरों का दौरा कर रहे हैं, जहां तीन बड़े भूस्खलन हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 275 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और कई घर नष्ट हो गए हैं।

राहुल गांधी ने कहा, "मैं कल से ही यहां हूं। जैसा कि मैंने कल कहा था, यह एक भयानक त्रासदी है। हम कल घटनास्थल पर गए थे। हम शिविरों में गए, हमने वहां की स्थिति का आकलन किया। आज, हमने प्रशासन और पंचायत के साथ बैठक की। उन्होंने हमें हताहतों की संख्या, क्षतिग्रस्त हुए घरों की संख्या और उनकी रणनीति के बारे में जानकारी दी।"

वायनाड के पूर्व सांसद ने कहा, "हमने कहा है कि हम हर संभव तरीके से मदद करने के लिए यहां हैं। कांग्रेस परिवार यहां 100 से अधिक घर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे लगता है कि केरल ने एक क्षेत्र में इस तरह की त्रासदी नहीं देखी है, और मैं इसे दिल्ली में और यहां के मुख्यमंत्री के सामने भी उठाने जा रहा हूं कि यह एक अलग स्तर की त्रासदी है और इसे अलग तरीके से देखा जाना चाहिए।"

