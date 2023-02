2014 में दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में अडानी 609 नंबर पर थे, पता नहीं जादू हुआ और दूसरे नंबर पर आ गए, लोकसभा में राहुल का सवाल

Highlights ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के अनुभव का उल्लेख किया। जनता की आवाज को बहुत गहराई से सुनने का मौका मिला। बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याएं प्रमुख हैं।

नई दिल्लीः लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केंद्र सरकार और उद्योगपति गौतम अडानी पर हमला किया। 2014 में दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में अडानी 609 नंबर पर थे, पता नहीं जादू हुआ और यह दूसरे नंबर पर आ गए। लोगों ने पूछा आखिर यह सफलता कैसे हुई?

इनका भारत के पीएम के साथ क्या रिश्ता है? मैं बताता हूं कि यह रिश्ता काफी साल पहले शुरू हुआ, जब नरेंद्र मोदी सीएम थे। अडानी के लिए एयरपोर्ट के नियमों में बदलाव किए गए, नियमों को बदला गया और नियम किसने बदले यह ज़रूरी बात है। यह नियम था कि अगर कोई एयरपोर्ट के व्यवसाय में नहीं है तो वे इन एयरपोर्ट को नहीं ले सकता है।

Youth asked us that Adani is now in 8-10 sectors & that how his net worth reached $140 billion from $8 billion from 2014 to 2022: Congress MP Rahul Gandhi in LS pic.twitter.com/fUlND3FuIk — ANI (@ANI) February 7, 2023

लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इस नियम को भारत सरकार ने अडानी के लिए बदला। भारत सरकार ने CBI-ED पर दबाव डालकर एजेंसी का प्रयोग करते हुए GVK से लेकर एयरपोर्ट को अडानी सरकार को दिलवाया गया। नियम बदलकर अडानी को 6 एयरपोर्ट दिए गए। मैं इसके सबूत भी दे दूंगा। ड्रोन सेक्टर में भी अडानी का कोई अनुभव नहीं था।

Only Adani is being talked about from apples of Kashmir, Himachal to ports, airports and even the roads we are walking on: Congress MP Rahul Gandhi in LS pic.twitter.com/C0HP1QHdNH — ANI (@ANI) February 7, 2023

प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से SBI एक बिलियन डॉलर का लोन अडानी को देता है। प्रधानमंत्री फिर बांग्लादेश गए और 1500 मेगावाट बिजली का ठेका अडानी को चला जाता है। LIC का पैसा अडानी की कंपनी में क्यों डाला गया?

आज पैदल यात्रा करने की परंपरा खत्म हो गई है। शुरुआत में चलते वक्त हम लोगों की आवाज़ सुन रहे थे मगर हमारे दिल में यह भी था कि हम भी अपनी बात रखें। हमने हजारों लोगों से बात की, बुजुर्गों से और महिलाओं से बात की। अडानी ने BJP को 20 साल में कितने पैसे दिए? पहले मोदी अडानी के जहाज में जाते थे अब अडानी मोदी के जहाज में जाते हैं। मोदी और अडानी एक साथ काम करे हैं।

Relationships begins many years ago when Narendra Modi was Gujarat CM...one man stood shoulder to shoulder with PM Modi, he was loyal to PM and helped Mr Modi to construct idea of a Resurgent Gujarat. Real magic began when PM Modi reached Delhi in 2014: Congress MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/zYOBfO3O1s — ANI (@ANI) February 7, 2023

इस प्रकार से यात्रा हमसे हमसे बात करने लगी। यात्रा में युवाओं ने हमसे कहा हमें पहले सर्विस और पेंशन मिलती थी लेकिन अब हमें 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा, वरिष्ठ अफसरों ने कहा कि हमें लगता है अग्नीवीर योजना हमसे नहीं बल्कि RSS की ओर से आई है और इसे आर्मी पर थोपा गया है।

कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसमें लिखा था अडानी की भारत के बाहर शेल कंपनी है, सवाल है कि शेल कंपनी किसकी है?हजारों करोड़ रुपया शेल कंपनी भारत में भेज रही है यह किसका पैसा है? क्या यह काम अडानी फ्री में कर रहा है?

This rule was changed & Adani was given six airports. After that India's most profitable airport 'Mumbai Airpot' was hijacked from GVK using agencies like CBI, ED & was given to Adani by Govt of India: Congress MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/mcSz4VPjfX — ANI (@ANI) February 7, 2023

राहुल गांधी ने दावा किया, ‘‘राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी और महंगाई जैसे शब्द एक भी बार नहीं आए।’’ उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान देश में जहां भी गए, हर जगह ‘अडाणी’ नाम सुनने को मिला।

उद्योगपति गौतम अडाणी के समूह से जुड़े हालिया घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में उनके नाम का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ‘‘मैं देश में जहां-जहां गया, हर जगह एक ही नाम ‘अडाणी’ सुनाई दिया; लोगों ने पूछा कि इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है।’’

