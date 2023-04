अंकिता दत्ता कांग्रेस से छह साल के लिए निलंबित, IYC अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के खिलाफ लगाए थे उत्पीड़न के गंभीर आरोप

गुवाहाटी: असम यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष अंकिता दत्ता को आखिरकार पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि 'पार्टी-विरोधी गतिविधियों' के लिए अंकिता दत्ता पर कार्रवाई की गई है। अंकिता को लेकर ऐसी कार्रवाई की आशंका हालांकि पहले से ही जताई जा रही थी। दरअसल, उन्होंने हाल में एक के बाद एक कई ट्वीट कर भारतीय युवा कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास बीवी के खिलाफ उत्पीड़न और लैंगिक आधार पर भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए थे।

Congress expels Assam Youth Congress president Angkita Dutta from the party for six years, for "anti-party activities."



She had recently alleged harassment by Indian Youth Congress (IYC) president Srinivas BV & his IYC secretary in-charge Vardhan Yadav for the past 6 months.… pic.twitter.com/rlVLdouQ7f