तमिलनाडु: करूर भगदड़ मामले की जांच करेगा आयोग, उदयनिधि स्टालिन ने दी मामले से जुड़ी अपडेट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 28, 2025 14:17 IST2025-09-28T14:15:49+5:302025-09-28T14:17:48+5:30
Karur Stampede: उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने घोषणा की कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगदीशन के नेतृत्व में एक आयोग करूर में अभिनेता विजय की रैली में हुई भगदड़ की जाँच करेगा, जिसमें 38 लोग मारे गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पैनल की रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई करेंगे। उदयनिधि ने घायलों से भी मुलाकात की और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकारी सहायता और उपाय करने का वादा किया।
Karur Stampede: तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने रविवार को कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगदीशन के नेतृत्व वाला आयोग भगदड़ की घटना की जांच के लिए आज दिन में करूर पहुंचेगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन, समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई करेंगे। अपनी विदेश यात्रा बीच में छोड़कर आए उदयनिधि ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और यहां एक अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री मा. सुब्रमण्यम सहित कैबिनेट के अन्य सहयोगी भी मौजूद थे।
*பாதிக்கப்பட்டோரின் குடும்பத்தாருக்கும், சிகிச்சையில் இருப்போருக்கும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் @mkstalin அவர்கள் தலைமையிலான கழக அரசு துணை நிற்கும்.* *- மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள்.*@Udhaystalin @Subramanian_mapic.twitter.com/PFYXBNQutQ— ஆர்.கிருஷ்ணகுமார் இளைஞர் அணி துணை அமைப்பாளர் (@KrishnaMaha2005) September 28, 2025
उदयनिधि ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘आयोग घायलों और इस घटना से प्रभावित लोगों से बातचीत कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसकी सिफारिशों के आधार पर मुख्यमंत्री उचित कार्रवाई करेंगे।’’ उपमुख्यमंत्री ने बताया कि घायलों के इलाज के लिए पड़ोसी जिलों से 345 से अधिक चिकित्सकों और नर्सों को तैनात किया गया है।
इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ितों को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।’’ करूर में 27 सितंबर को तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) प्रमुख विजय की जनसभा में मची भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई थी।