मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को सीएम योगी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया?, अखिलेश यादव ने विधायक पूजा पाल को सपा से किया आउट, देखिए वीडियो

पूजा पाल के विधायक पति राजू पाल की वर्ष 2005 में हत्‍या का आरोप था। राजू पाल वर्ष 2005 में प्रयागराज शहर पश्चिम से बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुने गये थे।

Highlightsमुख्यमंत्री ने छिपे हुए आंसू देखे, जिन्हें वर्षों तक किसी ने नहीं देखा था.मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया.15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में न्यायिक हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानसभा में कौशांबी जिले की चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) की विधायक पूजा पाल ने कहा कि उनके पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिला दिया। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विजन-2047 पर अनवरत 24 घंटे की चर्चा में शामिल होते हुए विधायक पूजा पाल ने कहा कि मौजूदा सरकार की अपराध विरोधी नीतियों की वजह से ऐसा हो पाया। पूजा ने कहा, "मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया।" उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनके छिपे हुए आंसू देखे, जिन्हें वर्षों तक किसी ने नहीं देखा था.

 

फूलपुर के पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई व पूर्व विधायक अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में न्यायिक हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों पर पूजा पाल के विधायक पति राजू पाल की वर्ष 2005 में हत्‍या का आरोप था। राजू पाल वर्ष 2005 में प्रयागराज शहर पश्चिम से बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुने गये थे।

उनकी हत्या के बाद पूजा पाल 2007 में बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुनी गईं और 2022 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें कौशांबी जिले के चायल से टिकट दिया। वर्ष 2023 में अतीक और उनके भाई की हत्या के बाद पूजा पाल का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार, खासतौर से मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के प्रति झुकाव बढ़ा।

उन्होंने उस समय राज्यसभा चुनाव में भाजपा की मदद की और पत्रकारों से बातचीत के दौरान योगी को अपना भाई बताया था। पिछले वर्ष विधानसभा उप चुनाव के दौरान भी पूजा पाल ने भाजपा की मदद की थी। पूजा ने विधानसभा में चर्चा के दौरान कहा, ''सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई और किसने की। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने मेरी बात सुनी, जो किसी ने नहीं सुनी थी।''

सपा विधायक ने कहा, "आज पूरा राज्य मुख्यमंत्री की ओर विश्वास से देख रहा है।" पूजा ने कहा कि ''प्रयागराज में ऐसे कई शोकाकुल परिवार हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नेतृत्व में न्याय मिला है। अनगिनत महिलाओं ने अपने पति खोए हैं, अनगिनत माताओं ने अपने बेटों को खोया है। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद देती हूं जिन्होंने अतीक अहमद जैसे अपराधियों और माफियाओं का सफाया किया।”

विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर हुई चर्चा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही तारीफ करना समाजवादी पार्टी (सपा) की कौशंबी की चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल को भारी पड़ गया. सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने गुरुवार को पार्टी विरोधी गतिविधियां करने के आरोप में पूजा पल को पार्टी ने निष्कासित कर दिया.

इस संबंध में जारी किए गए पत्र में अखिलेश यादव ने लिखा है, आपके द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियां की गई तथा आपको सचेत करने के उपरांत भी उक्त  गतिविधियों आपके द्वारा बंद नहीं की गई, जिसके कारण पार्टी को काफी नुकसान हुआ. इसलिए आपको पार्टी से निष्कासित किया जाता है. अब आपको को पार्टी के सभी पदों से भी हटाया जाता है तथा अब आप पार्टी के किसी भी कार्यक्रम/ मीटिंग आदि में भाग नहीं लेंगी और ना आपको आमंत्रित किया जाएगा.

सदन में पूजा पाल का यह कहना भारी पड़ा

अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित करने के लिए किसी पुख्ता कारण का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि सदन में भीतर विधायक पूजा पाल का सीएम योगी की तारीफ करना सपा मुखिया को अखरा. पूजा पाल ने सदन में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा के दौरान यह कहा था कि “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया है, जिसके कारण अतीक अहमद जैसे अपराधी मारे गए हैं. “सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या किसने की थी.

मैं मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे न्याय दिलाया और मेरी बात तब सुनी जब किसी ने नहीं सुनी. इसके कारण अतीक अहमद जैसे अपराधी मारे गए हैं. आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर भरोसे से देखता है. उन्होंने कहा कि ‘मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है’ मैंने तब आवाज़ उठाई जब मैंने देखा कि कोई भी अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता. जब मैं इस लड़ाई से थकने लगी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया.”

पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या उनकी शादी के महज 9 दिन बाद ही कर दी गई थी. इस हत्या के पीछे की वजह चुनावी रंजिश दी. साल 2004 में राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को चुनाव में हराया था. इसी के कारण राजू पाल की हत्या कर दी गई थी. 

इसलिए अखिलेश ने लिए एक्शन

सदन में पूजा पाल द्वारा सीएम योगी की खुलकर की गई इस तारीफ सपा खेमे के विधायक सन्न रह गए. बताया जा रहा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को जब पूजा पाल के कथन की जानकारी हुई तो उन्होंने तत्काल ही पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित करने का फैसला कर लिया.

अखिलेश के यह फैसला लेने की एक वजह यह भी रही कि पूजा पाल ने राज्यसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया था. तब से वह अखिलेश यादव की हिट लिस्ट में थी. अखिलेश यादव उन्हे मनोज पांडेय के साथ ही पार्टी से निकालना चाहते थे,

लेकिन तब पूजा पाल यह कहा था कि उन्होंने मनोज पांडेय के कहने पर ही भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला था. इस कारण अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन जब सदन में पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ ही तारीफ ही तो अखिलेश यादव ने उन्हें गुरुवार को पार्टी से निकालने में देर नहीं की.

सपा से निकाले जाने पर पूजा पाल ने मीडिया से यह कहा है, मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है,जब सही होगा तो सही बोला जाएगा. 

