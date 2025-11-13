CISCE Class 10, 12 Board Exam Timetable 2026: 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू, देखिए डेटशीट

Highlights CISCE Class 10, 12 Board Exam Timetable 2026: ICSE कक्षा 10 की परीक्षाएं 18 फ़रवरी और ISC कक्षा 12 की परीक्षाएं 13 फ़रवरी से शुरू हुई थीं। CISCE Class 10, 12 Board Exam Timetable 2026: भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र (ISC) कक्षा 12 की डेटशीट की घोषणा की। CISCE Class 10, 12 Board Exam Timetable 2026: परीक्षाएं 12 फ़रवरी, 2026 से शुरू होंगी।

नई दिल्लीः भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (CISCE) ने 13 नवंबर को 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (ICSE) कक्षा 10 और भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र (ISC) कक्षा 12 की डेटशीट की घोषणा की। परीक्षाएं 12 फ़रवरी, 2026 से शुरू होंगी। 2025 की तुलना में पहले शुरू होंगी, जब ICSE कक्षा 10 की परीक्षाएं 18 फ़रवरी और ISC कक्षा 12 की परीक्षाएं 13 फ़रवरी से शुरू हुई थीं। भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (सीआईएससीई) की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 फरवरी और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी।

आईसीएसई कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2026 कार्यक्रमः परीक्षाएँ 17 फ़रवरी 2026 से शुरू होकर 30 मार्च 2026 को समाप्त होंगी

मंगलवार, 17 फ़रवरी - सुबह 11:00 बजे - अंग्रेज़ी भाषा - प्रश्नपत्र 1

शुक्रवार, 20 फ़रवरी - सुबह 11:00 बजे - अंग्रेज़ी साहित्य - प्रश्नपत्र 2

शनिवार, 21 फ़रवरी - सुबह 9:00 बजे - कला - प्रश्नपत्र 1 (स्थिर जीवन)

सोमवार, 23 फ़रवरी - सुबह 11:00 बजे - समूह III वैकल्पिक-खंड B (रोबोटिक्स, डेटा प्रविष्टि, आहार सहायक, आदि)

गुरुवार, 26 फ़रवरी - सुबह 11:00 बजे - हिंदी

शुक्रवार, 27 फ़रवरी - सुबह 9:00 बजे - कला - प्रश्नपत्र 2 (प्रकृति चित्रण/पेंटिंग)

शनिवार, 28 फ़रवरी - सुबह 9:00 बजे - कला - प्रश्नपत्र 3 (मूल रचना)

सोमवार, 2 मार्च - सुबह 11:00 बजे - गणित

शुक्रवार, 6 मार्च - सुबह 11:00 बजे - भाषाएँ (आओ-नागा, असमिया, बंगाली, जोंगखा, आदि)

शनिवार, 7 मार्च - सुबह 9:00 बजे - कला - प्रश्नपत्र 4 (अनुप्रयुक्त कला)

सोमवार, 9 मार्च - सुबह 11:00 बजे - भौतिकी - विज्ञान प्रश्नपत्र 1

बुधवार, 11 मार्च - सुबह 11:00 बजे - रसायन विज्ञान - विज्ञान प्रश्नपत्र 2

शुक्रवार, 13 मार्च - सुबह 11:00 बजे - जीव विज्ञान - विज्ञान प्रश्नपत्र 3

सोमवार, 16 मार्च - सुबह 11:00 बजे - इतिहास और नागरिक शास्त्र - प्रश्नपत्र 1

बुधवार, 18 मार्च - सुबह 11:00 बजे - भूगोल - पेपर 2

सोमवार, 23 मार्च - सुबह 11:00 बजे - ग्रुप III ऐच्छिक-खंड A (संगीत, नाटक, फैशन डिज़ाइनिंग, आदि)

बुधवार, 25 मार्च - सुबह 11:00 बजे - वाणिज्यिक अध्ययन, फ्रेंच (ग्रुप II ऐच्छिक)

शुक्रवार, 27 मार्च - सुबह 11:00 बजे - अर्थशास्त्र (ग्रुप II ऐच्छिक)

सोमवार, 30 मार्च - सुबह 11:00 बजे - पर्यावरण विज्ञान (ग्रुप II ऐच्छिक)

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने परीक्षा केंद्रों पर 30 मिनट पहले पहुँचें और यह सुनिश्चित करें कि लेखन अवधि शुरू होने से पहले वे 15 मिनट के पढ़ने के समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करें।

अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इस वर्ष लगभग 2.6 लाख अभ्यर्थी आईसीएसई (कक्षा 10वीं) परीक्षा में बैठेंगे, जबकि लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी आईएससी (कक्षा 12) परीक्षा में बैठेंगे। सीआईएससीई के मुख्य कार्यकारी एवं सचिव जोसेफ इमैनुएल ने कहा, "इस वर्ष की परीक्षा अनुसूची को संतुलित शैक्षणिक कैलेंडर सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है।

आईएससी कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2026 कार्यक्रमः परीक्षाएँ 12 फ़रवरी 2026 से शुरू होकर 6 अप्रैल 2026 को समाप्त

गुरुवार, 12 फ़रवरी - मनोविज्ञान

शुक्रवार, 13 फ़रवरी - अंग्रेज़ी - प्रश्नपत्र 1 (अंग्रेज़ी भाषा)

शनिवार, 14 फ़रवरी - कला - प्रश्नपत्र 3 (जीवित व्यक्ति का चित्रांकन/पेंटिंग)

शनिवार, 14 फ़रवरी - विधि अध्ययन

सोमवार, 16 फ़रवरी - अंग्रेज़ी - प्रश्नपत्र 2 (अंग्रेज़ी साहित्य)

मंगलवार, 17 फ़रवरी - गृह विज्ञान - प्रश्नपत्र 1; विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स; ज्यामितीय एवं यांत्रिक रेखाचित्र

शुक्रवार, 20 फ़रवरी - लेखा

शनिवार, 21 फ़रवरी - जनसंचार एवं संचार

सोमवार, 23 फ़रवरी - रसायन विज्ञान - प्रश्नपत्र 1 (सिद्धांत)

बुधवार, 25 फ़रवरी - इतिहास

शुक्रवार, 27 फ़रवरी - वाणिज्य

शनिवार, 28 फ़रवरी - कला - प्रश्नपत्र 1 (स्थिर जीवन से रेखाचित्र/चित्रकारी)

सोमवार, 2 मार्च - पर्यावरण विज्ञान - प्रश्नपत्र 1 (सिद्धांत)

शुक्रवार, 6 मार्च - जीव विज्ञान - प्रश्नपत्र 1 (सिद्धांत)

शनिवार, 7 मार्च - फ़ैशन डिज़ाइनिंग - प्रश्नपत्र 1 (सिद्धांत); भारतीय संगीत - हिंदुस्तानी - प्रश्नपत्र 1 (सिद्धांत)

सोमवार, 9 मार्च - गणित

बुधवार, 11 मार्च - व्यावसायिक अध्ययन

शुक्रवार, 13 मार्च - भाषाएँ - बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, खासी, मिज़ो, मलयालम, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, आधुनिक अर्मेनियाई, तिब्बती, अरबी, संस्कृत

शनिवार, 14 मार्च - कला - प्रश्नपत्र 2 (प्रकृति से चित्रकारी/चित्रकारी)

सोमवार, 16 मार्च - भौतिकी - प्रश्नपत्र 1 (सिद्धांत)

बुधवार, 18 मार्च - शारीरिक शिक्षा

सोमवार, 23 मार्च - अर्थशास्त्र; जैव प्रौद्योगिकी - प्रश्नपत्र 1 (सिद्धांत)

बुधवार, 25 मार्च - समाजशास्त्र

शुक्रवार, 27 मार्च - कंप्यूटर विज्ञान - प्रश्नपत्र 1 (सिद्धांत)

शनिवार, 28 मार्च - कला - प्रश्नपत्र 4 (रंगीन मौलिक कल्पनाशील रचना)

सोमवार, 30 मार्च - राजनीति विज्ञान

बुधवार, 1 अप्रैल - वैकल्पिक अंग्रेजी; आतिथ्य प्रबंधन

शनिवार, 4 अप्रैल - कला - पेपर 5 (शिल्प 'ए')

सोमवार, 6 अप्रैल - भूगोल।

बोर्ड परीक्षा परिणाम वर्तमान में अप्रैल और मई 2026 के बीच प्रकाशित होने की उम्मीद है।

जिससे अभ्यर्थियों को प्रमुख विषयों के बीच यथासंभव उचित तैयारी का समय मिल सके।" उन्होंने बताया कि कक्षा 10 की परीक्षाएं 17 फरवरी से 30 मार्च तक और कक्षा 12 की परीक्षाएं 12 फरवरी से 6 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जारी किए गए डेटशीट में आईसीएसई की 75 विषयों और आईएससी की 50 विषयों की पूरी परीक्षा समय-सारणी शामिल है।

