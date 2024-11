Chunav Result 2024: महाराष्ट्र में महायुति ने बहुमत का आंकड़ा किया पार, 205 सीटों पर आगे; MVA 47 सीटों पर आगे

Chunav Result 2024: महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भाजपा नीत गठबंधन महायुति सत्ता बरकरार रखने में कामयाब होती प्रतीत हो रही है और निर्वाचन आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वह 288 विधानसभा सीट में से 204 पर आगे है। शुरुआती रुझानों के अनुसार, विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी (एमवीए) के उम्मीदवार महज 47 सीट पर आगे हैं।

वहीं, सत्तारूढ़ गठबंधन की भारी जीत का संकेत देते हुए टीवी चैनलों ने कहा कि 20 नवंबर को हुए चुनाव की मतगणना में महायुति 212 सीट पर और एमवीए 68 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, सत्तारूढ़ महायुति में भाजपा उम्मीदवार 111 सीट पर, शिवसेना 58 और राकांपा 35 सीट पर आगे है।

#WATCH | Mumbai | The sounds of dhols reverberate outside the residence of BJP leader & Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis as Mahayuti is all set to form the government in the state pic.twitter.com/vdxAp657cS — ANI (@ANI) November 23, 2024

एमवीए में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के उम्मीदवार नौ सीट पर, कांग्रेस 20 और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) 18 सीट पर आगे है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस तथा अजित पवार मतगणना के पहले दौर में अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में आगे रहे।

#WATCH | NCP workers beat dhols, dance and celebrate outside the residence of party chief and Deputy CM Ajit Pawar in Mumbai as official EC trends show Mahayuti forming the government in the state once again.



Mahayuti is leading on 217 seats (BJP 124, Shiv Sena 56, NCP 37) and… pic.twitter.com/DB8mqkBFXG — ANI (@ANI) November 23, 2024

निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पहले दौर की मतगणना के अंत में शिंदे कोपरी-पचपाखड़ी विधानसभा सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 4,053 मतों से आगे हैं। फडणवीस नागपुर दक्षिण-पश्चिम सीट से 2,246 वोट से और पवार बारामती सीट पर 3,759 वोट से आगे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पहले दौर की मतगणना के अंत में साकोली निर्वाचन क्षेत्र से 344 मतों से आगे हैं।

निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि शिवसेना (उबाठा) के नेता और मौजूदा विधायक आदित्य ठाकरे मुंबई की वर्ली विधानसभा सीट पर 495 मतों से आगे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मंत्री बालासाहेब थोराट संगमनेर विधानसभा सीट पर 1,831 मतों से पीछे हैं।

#WATCH | Thane | Maharashtra CM & Shiv Sena leader Eknath Shinde and his party leaders celebrate with 'ladoos' as Mahayuti is set to form govt in the state pic.twitter.com/HisjKYQTor — ANI (@ANI) November 23, 2024

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भी पहले दौर की मतगणना के अंत में कराड दक्षिण विधानसभा सीट पर 1,590 मतों से पीछे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना शनिवार सुबह आठ बजे शुरू हुई। सभी की निगाहें सत्तारूढ़ भाजपा नीत महायुति गठबंधन और विपक्षी महा विकास आघाडी के बीच मुकाबले के नतीजे पर टिकी हैं।

#WATCH | On Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut's statement, BJP National Spokesperson Shehzad Poonawalla says, "Sanjay Raut is a person suffering from mental bankruptcy, no one takes him seriously in Maharashtra. Many times, he is also called a joker and today he is talking like a… https://t.co/foerUaBkPNpic.twitter.com/wqNVGbQFdw — ANI (@ANI) November 23, 2024

