मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले चिराग पासवान, सीट बंटवारे पर कहा- बिहार विधानसभा में 1 भी विधायक नहीं था, राजग ने भरोसा जताया और आज 19, वीडियो

पटनाः केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रा) प्रमुख चिराग पासवान ने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात और फिर से सीएम बनने की इच्छा जाहिर की। मुझे खुशी और गर्व है कि कड़ी मेहनत के माध्यम से हमारी पार्टी खुद को उस मुकाम पर ले आई है, जिसके बारे में मेरे नेता रामविलास पासवान ने सोचा था। 2000 में पार्टी के गठन के बाद से यह पार्टी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। पहला प्रदर्शन तब हुआ था, जब 2005 में,मेरे नेता ने बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ा था और 29 विधायक जीते थे। हम उस समय सरकार नहीं बना सके।

#WATCH | #BiharElection2025 | Patna: Union Minister and LJP(RV) chief Chirag Paswan says, "...I am delighted and proud that through hard work, our party has brought itself to a stage where my leader Ram Vilas Paswan had thought of. Ever since the formation of the party in 2000,… pic.twitter.com/is2rJVsrEp — ANI (@ANI) November 15, 2025

#WATCH | #BiharElection2025 | Patna: Union Minister and LJP(RV) chief Chirag Paswan says, "I met the Chief Minister in the morning. A delegation of LJP(RV) met the CM. We congratulated him on the manner in which the NDA fought the election under his leadership. I had… pic.twitter.com/cLj8LmYF6U— ANI (@ANI) November 15, 2025

हमने 2014 में वापसी की। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। 2020 में मुझे ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा, जब हमारी पार्टी के अंत की घोषणा कई अन्य दलों द्वारा की गई। 2022 तक यह स्वीकार कर लिया गया कि लोजपा (रा.वि.) और चिराग पासवान समाप्त हो गए थे। लेकिन मेरे पिता का खून मेरी रगों में बह रहा था। न तो वह और न ही मैं हार स्वीकार करते हैं।

मैंने पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया। 2024 में, गठबंधन ने हम पर अपना विश्वास जताया और एक सांसद वाली पार्टी को 5 लोकसभा सीटें। हमने सभी 5 सीटें जीतीं। विधानसभा में शून्य विधायक वाली पार्टी पर गठबंधन ने भरोसा किया और उसे 29 सीटें दीं। आज मेरे पास 19 विधायक हैं।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में कहा कि लोजपा (रामविलास) के प्रतिनिधियों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, सरकार गठन पर चर्चा की। वर्ष 2020 में लोजपा (रामविलास) की चुनावी हार के लिए कई लोग जिम्मेदार; मैंने पार्टी में नयी जान डालने के लिए लड़ाई लड़ी।

बिहार चुनाव प्रचार के दौरान झूठी कहानी गढ़ी गई कि जद(यू), लोजपा (रामविलास) के बीच मतभेद थे। सीट बंटवारे पर चिराग ने कहा कि बिहार विधानसभा में हमारा एक भी विधायक नहीं था, लेकिन राजग के केंद्रीय नेतृत्व ने हम पर भरोसा जताया जिसके लिए उनका आभारी हूं।

