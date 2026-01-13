मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट नागपुर का निरीक्षण, मरीजों से की भेंटवार्ता

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को नागपुर स्थित प्रतिष्ठित नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (एनसीआई) का दौरा करते हुए संस्थान की व्यवस्थित चिकित्सा सेवाओं और आधुनिक उपचार प्रबंधन की सराहना की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्लिनिकल विभागों का निरीक्षण किया और डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ से सीधे संवाद किया।

डॉ. यादव ने संस्थान की सक्रिय टीम भावना और कैंसर मरीजों के प्रति उनकी सेवा प्रतिबद्धता को प्रशंसनीय बताया। उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए समर्पण और संवेदनशीलता ही सबसे बड़ी सेवा है। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश से उपचार के लिए वहाँ पहुँचे मरीजों और उनके परिजनों से भी भेंट की तथा उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर उन्हें हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता और पेशेवर सहयोग दोनों स्तरों पर निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में भी कैंसर उपचार नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए विशेषज्ञ संस्थानों से तकनीकी सहयोग लिया जाएगा।

दौरे के दौरान एनसीआई के जनरल सेक्रेटरी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शैलेश जोगलेकर और मेडिकल डायरेक्टर डॉ. आनंद पाठक ने मुख्यमंत्री को संस्थान की कार्यप्रणाली, शोध परियोजनाओं और अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने संस्थान की टीम को उनके समग्र कैंसर उपचार मॉडल के लिए बधाई दी और मध्यप्रदेश में इस मॉडल को लागू करने की संभावनाएँ भी तलाशी जाने की बात कही।

