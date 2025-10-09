छत्तीसगढ़ राज्योत्सव रजत जयंतीः एक नवंबर को पीएम मोदी करेंगे शुरुआत, सीएम विष्णु देव साय ने कहा-पांच दिवसीय समारोह
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 9, 2025 19:02 IST2025-10-09T19:00:37+5:302025-10-09T19:02:09+5:30
Chhattisgarh State Festival Silver Jubilee: राज्य स्तर पर रायपुर में पांच दिन तक राज्योत्सव समारोह आयोजित किया जाएगा।
रायपुरः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक नवंबर को होने वाले छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद एक नवंबर, 2000 को छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था। साय ने मंगलवार शाम संवाददाताओं को बताया कि राज्य स्तर पर रायपुर में पांच दिन तक राज्योत्सव समारोह आयोजित किया जाएगा,
जबकि जिला स्तर पर तीन दिवसीय समारोह आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी रायपुर में राज्योत्सव समारोह का उद्घाटन करेंगे। वह यहां छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के नवनिर्मित भवन और आदिवासी संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पांच दिवसीय राज्योत्सव एक नवंबर से शुरू होगा,
जिसमें सरकार के विकास कार्यों और राज्य की विकास यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समारोह में शामिल होंगे। अधिकारियों के अनुसार, उपराष्ट्रपति राज्योत्सव के समापन समारोह में शामिल हो सकते हैं।