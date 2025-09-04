Chhattisgarh: CM विष्णुदेव साय ने दक्षिण कोरिया को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए किया आमंत्रित

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने दक्षिण कोरिया प्रवास के दौरान मार्डन टेक कॉर्प और यूनेकोरेल को राज्य में निवेश और सहयोग के लिए आमंत्रित किया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री साय ने हरित गतिशीलता समाधान क्षेत्र की अग्रणी कंपनी मॉडर्न टेक कॉर्प और रेल रखरखाव समाधानों की अग्रणी कोरियाई कंपनी यूनेकोरेल को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, टिकाऊ परिवहन अवसंरचना का निर्माण करना और रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाना है। उन्होंने भरोसा जताया कि इन दोनों कंपनियों के साथ साझेदारी से छत्तीसगढ़ की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा और लॉजिस्टिक आधार को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री साय ने हरित गतिशीलता समाधान की अग्रणी कंपनी मॉडर्न टेक कॉर्प को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित कर कंपनी को प्रदेश में अत्याधुनिक ईवी चार्जिंग विनिर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य को स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ परिवहन अवसंरचना के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीति 2024–30 हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों के अनुरूप है। उन्होंने कहा, ''छत्तीसगढ़ में ईवी चार्जिंग विनिर्माण इकाई की स्थापना से न केवल स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को बल मिलेगा, बल्कि प्रदेश की जनता को बेहतर और आधुनिक परिवहन अवसंरचना भी मिलेगी। यह पहल भविष्य की पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण का उपहार देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।''

उन्होंने यह भी कहा कि इस निवेश से स्थानीय युवाओं के लिए व्यापक रोजगार अवसर सृजित होंगे, राज्य में हरित तकनीकी कौशल का विकास होगा और ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में टिकाऊ परिवहन नेटवर्क को गति मिलेगी। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा तथा स्थानीय स्तर पर घटक निर्माण इकाइयों को भी बढ़ावा मिलेगा।

इससे छत्तीसगढ़ हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक उभरते हुए राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित होगा। मुख्यमंत्री साय ने मॉडर्न टेक कॉर्प के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार निवेशकों के लिए हर संभव सहयोग करेगी। अधिकारियों ने बताया कि साय ने दक्षिण कोरिया प्रवास के दौरान यूनेकोरेल के सीईओ डोंग पिल पार्क से मुलाकात की। यह कंपनी कोरिया की अग्रणी रेल रखरखाव समाधान प्रदाता है।

