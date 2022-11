जैन को मंत्री पद से अभी तक क्यों नहीं हटाया, सीएम बघेल ने कहा-तिहाड़ जेल में मसाज और ड्राई फ्रूट मिल रहा है

Highlights छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जेल प्रशासन के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? मसाज और ड्राई फ्रूट मिल रहा है। क्या इसकी जांच की घोषणा की गई है? अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से अभी तक क्यों नहीं हटाया।

नई दिल्लीः कांग्रेस ने तिहाड़ जेल में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की मालिश करने वाले व्यक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) पर निशाना साधा। जैन के वायरल वीडियो पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जेल प्रशासन के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

उन्हें मसाज और ड्राई फ्रूट मिल रहा है। क्या इसकी जांच की घोषणा की गई है? अरविंद केजरीवाल ने उन्हें (सत्येंद्र जैन) मंत्री पद से अभी तक क्यों नहीं हटाया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि क्या जेल के सभी नियम को तोड़कर उन्हें(सत्येंद्र जैन) एक आलीशान जीवन देने के लिए उनके डॉक्टर ने कहा था। ये सब झूठे लोग हैं। ये अनौतिकता के चरम सीमा पर पहुंचे हुए लोग हैं।

What action has been taken against the jail administration?He has been provided with a masseur & dry fruits. How these things are being given to him? Why Arvind Kejriwal hasn't removed him (Satyendra Jain) from the post of minister:CM Baghel on Satyendra Jain's food video in jail