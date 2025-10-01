Chennai: थर्मल पावर स्टेशन पर भरभरा कर गिरी निर्माणधीन इमारत, 9 मजदूरों की मौत; PM मोदी ने की मुआवजे की घोषणा

Chennai: तमिलनाडु के चेन्नई के एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन में मंगलवार को एक निर्माणाधीन इमारत में स्टील का आर्च गिरने से कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एन्नोर थर्मल पावर निर्माण स्थल पर स्टील आर्च गिरने से हुई नौ श्रमिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की।

एएनआई ने तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम (टीएएनजीईडीसीओ) के अध्यक्ष डॉ. जे. राधाकृष्णन के हवाले से बताया, "एन्नोर थर्मल पावर निर्माण स्थल पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जहाँ एक स्टील का आर्च गिर गया और नौ लोगों की मौत हो गई।" राधाकृष्णन ने कहा कि ये लोग असम और आसपास के इलाकों के थे।

प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल व्यक्ति को उत्तरी चेन्नई के स्टेनली सरकारी अस्पताल ले जाया गया। दुर्घटना के सही कारणों की अभी भी जाँच चल रही है।

आवडी पुलिस आयुक्तालय ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारियों ने घटना की जाँच शुरू कर दी है।

पीड़ितों के नाम:

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस दुखद दुर्घटना में मारे गए नौ प्रवासी मज़दूरों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और उनकी पहचान साझा की:

1. मुन्ना केम्पराय

2. सोरबोजित थाउसेन

3. फैबित फंगलू

4. बिदयुम पोरबोसा

5. पाबन सोरोंग

6. प्रयांतो सोरोंग,

7. सुमन खारिकाप

8. दिमाराज थाउसेन

9. दीपक रायजंग

सरमा ने बताया कि मृतकों में से चार कार्बी आंगलोंग ज़िले के और पाँच होजाई ज़िले के थे।

उन्होंने आगे कहा, "हम उनके पार्थिव शरीर जल्द से जल्द वापस लाने के लिए तमिलनाडु के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं।" "उनके परिवारों और शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना।"

प्रधानमंत्री मोदी ने अनुग्रह राशि की घोषणा की

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने X पर एक पोस्ट में लिखा, "चेन्नई, तमिलनाडु में एक इमारत के ढहने से हुई दुर्घटना से दुखी हूँ। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएँ प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएँगे।"

