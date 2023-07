Chandrayaan-3 Mission: ‘चंद्रयान-3’ की एक और छलांग, एक अगस्त को अगली कवायद की योजना, 23 अगस्त को उतरने की योजना!, इसरो का ट्वीट

Highlights लैंडर को 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतारने की योजना है। 1 अगस्त, 2023 को 12 बजे से 1 बजे IST के बीच करने की योजना है। ‘चंद्रयान-3’ को चंद्रमा की कक्षा में ऊपर उठाने की चौथी कवायद सफलतापूर्वक पूरी की।

Chandrayaan-3 Mission: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने देशवासियों को बड़ी खबर दी है। ‘चंद्रयान-3’ को कक्षा में ऊपर उठाने की कवायद सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। पृथ्वी-बाउंड पेरिगी फायरिंग को ISTRAC/ISRO बेंगलुरु से सफलतापूर्वक किया गया है। अगली फायरिंग, ट्रांसलूनर इंजेक्शन (TLI), 1 अगस्त, 2023 को 12 बजे से 1 बजे IST के बीच करने की योजना है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों ने ‘चंद्रयान-3’ को चंद्रमा की कक्षा में ऊपर उठाने की पांचवीं कवायद मंगलवार को सफलतापूर्वक पूरी कर ली। यह कार्य बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी) से किया गया। इसरो ने कहा, “यान के 127609 किलोमीटर X 236 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है।

Chandrayaan-3 Mission: The orbit-raising maneuver (Earth-bound perigee firing) is performed successfully from ISTRAC/ISRO, Bengaluru... The next firing, the TransLunar Injection (TLI), is planned for August 1, 2023, between 12 midnight and 1 am IST: ISRO pic.twitter.com/eiCscc41Uq