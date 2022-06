पंजाबः कांग्रेस और अकाली दल को झटका, राज कुमार वेरका, मोहाली के मेयर अमरजीत एस सिद्धू और बीबी मोहिंदर कौर बीजेपी में, देखें वीडियो

Highlights भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों को बल मिल रहा था। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। मोहाली से तीन बार विधायक रहे बलबीर सिद्धू पिछली कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे।

चंडीगढ़ः पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता राज कुमार वेरका, गुरप्रीत एस कांगड़, बलबीर सिद्धू, केवल एस ढिल्लों, सुंदर शाम अरोड़ा, कमलजीत एस ढिल्लों और शिअद नेता बीबी मोहिंदर कौर जोश और सरूप चंद सिंगला, मोहाली के मेयर अमरजीत एस सिद्धू भाजपा में शामिल हुए।

Chandigarh | Congress leaders Raj K Verka, Gurpreet S Kangar, Balbir Sidhu, Kewal S Dhillon, Sunder Sham Arora, Kamaljeet S Dhillon, & SAD leaders Bibi Mohinder Kaur Josh & Sarup Chand Singla, along with Mohali mayor Amarjeet S Sidhu join BJP at party office. pic.twitter.com/WsKSKuoo33

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शनिवार को चंडीगढ़ दौरे से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों को भाजपा नेता सुनील जाखड़ के साथ देखा गया, जिससे उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों को बल मिल रहा था।

#WATCH | Chandigarh: Congress leaders Raj Kumar Verka, Sunder Sham Arora, Gurpreet Singh Kangar and Balbir Sidhu seen with BJP leaders Sunil Jakhar and Manjinder Singh Sirsa. They are reportedly joining BJP today. pic.twitter.com/Gtduowg7Y2