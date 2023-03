केंद्र का ऐलान- BSF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण, आयु सीमा मानदंडों में भी छूट, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

Highlights बीएसएफ (BSF) के भीतर रिक्तियों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है।

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने बीएसएफ (BSF) के भीतर रिक्तियों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। इसके साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में छूट भी दी गई है। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का। गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की।

गौरतलब है कि पिछले साल (2022) जून में गृह मंत्रालय ने कहा था कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना में विशेष ‘अग्निपथ’ योजना के तहत अल्पकालिक अनुबंध पर भर्ती होने वाले ‘अग्निवीर’ सैनिकों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा।

Central govt has declared 10% reservation for ex-Agniveers in vacancies within BSF as well as relaxed upper age-limit norms depending on whether they are part of the first batch or subsequent batches. MHA made the announcement through a notification dated 6th March pic.twitter.com/dn100tXQ7j