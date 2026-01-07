दिल्ली में बुल्डोजर एक्शन से बवाल, तुर्कमान गेट में मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी; पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

By अंजली चौहान | Updated: January 7, 2026 08:35 IST2026-01-07T08:33:05+5:302026-01-07T08:35:33+5:30

Delhi Mosque Demolition: तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी द्वारा बुलडोजर कार्रवाई हुई है।

Bulldozer action in Delhi stone-pelting during encroachment removal near Turkman Gate mosque police fire tear gas shells | दिल्ली में बुल्डोजर एक्शन से बवाल, तुर्कमान गेट में मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी; पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

दिल्ली में बुल्डोजर एक्शन से बवाल, तुर्कमान गेट में मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी; पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

Delhi Mosque Demolition: दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में रामलीला ग्राउंड के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास के गैर-कानूनी कब्जों को देर रात तोड़-फोड़ की कार्रवाई के दौरान हटाया गया। भीड़ के पथराव और नारे लगाने के बाद यह कार्रवाई तनाव में आ गई। यह ऑपरेशन बुधवार सुबह शुरू हुआ, जिसमें कब्ज़ों को हटाने के लिए करीब 17 बुलडोजर लगाए गए। इस घटना में कम से कम पांच पुलिस अधिकारियों को मामूली चोटें आईं।

जैसे ही तोड़-फोड़ शुरू हुई, मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जिनमें से कुछ ने कार्रवाई के खिलाफ नारे लगाए। दिल्ली पुलिस ने मस्जिद की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए और लोगों को घेरे से आगे जाने से रोक दिया। जब भीड़ के कुछ हिस्सों ने तुर्कमान गेट के पास बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो तनाव बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस को स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर बोलते हुए, DCP निधिन वलसन ने कहा: “पुलिस टीमों पर पत्थर फेंकने में करीब 25-30 लोग शामिल थे, जिसमें पांच पुलिसवालों को मामूली चोटें आईं। हमें हालात को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। वहां एक बैंक्वेट हॉल, एक डिस्पेंसरी थी जिसे गिरा दिया गया है। लोगों को कोई दिक्कत न हो, यह ध्यान में रखते हुए रात में कार्रवाई की गई। हम पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यहां हालात 100 परसेंट कंट्रोल में हैं।”

हालात तब और बिगड़ गए जब भीड़ में से लोगों ने पुलिसवालों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और गैस की गोलियां चलाईं, जिससे इलाके में धमाके जैसी तेज आवाजें आईं। तुर्कमान गेट की अंदर की गलियों में रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की टीमें तैनात की गईं, जहां से पत्थर फेंके जा रहे थे।

जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुर वर्मा के मुताबिक, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और वीडियो फुटेज का इस्तेमाल करके दोषियों की पहचान की जाएगी। वर्मा ने कहा कि गड़बड़ी में शामिल ज़्यादातर लोग बाहरी थे और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि वे फैज़-ए-इलाही मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी की घटना में शामिल लोगों की पहचान करेंगे। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा, "पुलिस अधिकारियों के बॉडी कैमरा फुटेज और आस-पास के CCTV कैमरों के फुटेज का इस्तेमाल करके उनकी पहचान की जाएगी।" मामले में जल्द ही FIR दर्ज की जाएगी।

दिल्ली पुलिस ने पूरे ऑपरेशन के दौरान स्थिति पर नज़र रखने के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया। आखिरकार इलाके पर काबू पा लिया गया, और भारी सुरक्षा के बीच तोड़फोड़ की कार्रवाई पूरी की गई।

Web Title: Bulldozer action in Delhi stone-pelting during encroachment removal near Turkman Gate mosque police fire tear gas shells

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :delhidelhi policeदिल्लीदिल्ली पुलिस