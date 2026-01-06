BMC Elections 2026: मुंबई बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए अपर्णा यादव और रवि किशन समेत यूपी के नेताओं से समर्थन मांगा
By रुस्तम राणा | Updated: January 6, 2026 19:56 IST2026-01-06T19:56:52+5:302026-01-06T19:56:52+5:30
लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी की मुंबई यूनिट ने 15 जनवरी, 2026 को होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के सीनियर पार्टी नेताओं, जिनमें अपर्णा यादव और भोजपुरी फिल्म एक्टर और सिंगर रवि किशन शामिल हैं, से सपोर्ट मांगा है। अपर्णा यूपी राज्य महिला आयोग की वाइस-प्रेसिडेंट हैं, जबकि रवि किशन गोरखपुर से सांसद हैं।
बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष और संगठन सचिव को लिखे एक लेटर में, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित सातम ने कहा कि पार्टी को नगर निगम चुनावों को सुचारू रूप से चलाने और संगठनात्मक सफलता सुनिश्चित करने के लिए अनुभवी नेताओं के मार्गदर्शन और एक्टिव भागीदारी की ज़रूरत है।
पत्र में अनुरोध किया गया था कि उत्तर प्रदेश के सीनियर नेताओं और पदाधिकारियों को, उनकी उपलब्धता के आधार पर, चुनाव प्रचार के लिए मुंबई भेजा जाए। इस लिस्ट में अपर्णा यादव और रवि किशन के अलावा दिनेश लाल यादव निरहुआ, सुरेंद्र चौरसिया, मनीष कुमार जयसवाल, शलभ मणि त्रिपाठी, अवधेश सिंह, रमेश मिश्रा, छोटूराम और रमेश जयसवाल शामिल हैं।
मुंबई बीजेपी का मानना है कि उत्तर प्रदेश के जाने-माने नेताओं और लोकप्रिय चेहरों की मौजूदगी से कैंपेन में जान आएगी और वोटरों, खासकर शहर में रहने वाली बड़ी हिंदी भाषी आबादी के बीच पहुंच मजबूत होगी। BMC चुनाव को बीजेपी के लिए एक हाई-स्टेक मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि वह मुंबई की सिविक पॉलिटिक्स में अपनी पकड़ बढ़ाना चाहती है।
पिछला बीएमसी कार्यकाल फरवरी 2022 में खत्म हो गया था, जिसके बाद वार्ड बनाने और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण को लेकर कानूनी विवादों के कारण सिविक बॉडी को एडमिनिस्ट्रेटर चला रहे थे। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सदस्यों का चुनाव है जो ग्रेटर मुंबई को गवर्न करता है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। चुनाव 15 जनवरी को होंगे और वोटों की गिनती अगले दिन होगी।