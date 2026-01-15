BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव में डालने जा रहे हैं वोट, तो पहले ही कर लें ये काम; वरना मतदाता केंद्र पर होगी दिक्कत

By अंजली चौहान | Updated: January 15, 2026 08:37 IST2026-01-15T08:36:43+5:302026-01-15T08:37:13+5:30

BMC Elections 2026: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव 2026 से पहले, राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव के लिए मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी।

BMC Elections 2026 live Is Carrying Mobile Phone To Polling Booth Allowed or Not do this beforehand | BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव में डालने जा रहे हैं वोट, तो पहले ही कर लें ये काम; वरना मतदाता केंद्र पर होगी दिक्कत

BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव में डालने जा रहे हैं वोट, तो पहले ही कर लें ये काम; वरना मतदाता केंद्र पर होगी दिक्कत

BMC Elections 2026: मतदाताओं की सुविधा और चुनावी निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाने के लिए, राज्य चुनाव आयोग ने साफ किया है कि आज, 15 जनवरी को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों के लिए पोलिंग स्टेशनों के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत होगी। 

हालांकि, अधिकारियों ने सख्त "स्विच-ऑफ" का आदेश जारी किया है, जिसके तहत बूथ के अंदर सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद रखने होंगे। यह फैसला ऐसे समय आया है जब चार साल के अंतराल के बाद 1.03 करोड़ से ज़्यादा मुंबईकर 227 पार्षदों को चुनने के लिए वोट डालने जा रहे हैं।

BMC चुनाव 2026 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए 'स्विच-ऑफ' पॉलिसी नगर आयुक्त और जिला चुनाव अधिकारी भूषण गगरानी ने पुष्टि की कि फोन ले जाना नियमों का उल्लंघन नहीं है, लेकिन पोलिंग एरिया के अंदर इसका इस्तेमाल करना सख्त मना है। ये दिशानिर्देश ग्रेटर मुंबई के सभी 227 वार्डों पर लागू होते हैं।

पावर डाउन: वोटिंग एरिया में घुसने से पहले डिवाइस पूरी तरह से बंद होने चाहिए। 

फोटोग्राफी पर बैन: बूथ के अंदर फोटो या सेल्फी लेना - खासकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की - मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। 

कोई स्टोरेज सुविधा नहीं: पोलिंग अधिकारियों ने मतदाताओं को सलाह दी है कि ज़्यादातर केंद्रों पर फोन जमा करने के लिए कोई खास काउंटर नहीं हैं। डिवाइस ले जाना व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी है, और मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि अगर वे देरी से बचना चाहते हैं तो उन्हें घर पर ही छोड़ दें। 

BMC चुनावों के लिए प्रतिबंधित डिजिटल उपकरण

हालांकि मोबाइल फोन "बंद" स्थिति में ले जाने की इजाज़त है, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी निगरानी दूसरे स्मार्ट डिवाइस तक बढ़ा दी है। मुंबई और पड़ोसी पुणे में चुनाव अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि: 

स्मार्टवॉच: सेलुलर या रिकॉर्डिंग क्षमता वाले डिवाइस को हतोत्साहित किया जाता है और व्यक्तिगत पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है।

टैबलेट और कैमरे: मतपत्र की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए इन चीज़ों को वोटिंग कंपार्टमेंट में ले जाने पर सख्त प्रतिबंध है। मुंबई नागरिक निकाय चुनावों के लिए पहचान सत्यापन के विकल्प एक अलग सलाह में, BMC ने बताया कि हालांकि कई नागरिक पहचान दस्तावेजों को स्टोर करने के लिए डिजिटल लॉकर (जैसे DigiLocker) का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मतदाताओं को प्रवेश द्वार पर एक फिजिकल फोटो आईडी दिखानी होगी। 

अगर वोटर ID (EPIC) उपलब्ध नहीं है, तो 12 वैकल्पिक दस्तावेज़ स्वीकार किए जाते हैं: 

आधार कार्ड

मनरेगा जॉब कार्ड 

फोटो वाली पासबुक (बैंक/डाकघर) 

स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय) 

ड्राइविंग लाइसेंस 

पैन कार्ड 

NPR के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड 

भारतीय पासपोर्ट फोटो वाला 

पेंशन दस्तावेज सर्विस ID कार्ड (केंद्र/राज्य/PSUs) 

सांसदों/विधायकों/MLCs के लिए आधिकारिक ID कार्ड

यूनिक डिसेबिलिटी ID (UDID) कार्ड

हाई-स्टेक्स BMC चुनाव 2026 

2026 के BMC चुनाव शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में बड़े राजनीतिक बंटवारे के बाद पहले चुनाव हैं। भारत की सबसे अमीर नागरिक निकाय दांव पर है - जिसका बजट कई छोटे राज्यों से भी बड़ा है - इसलिए सुरक्षा अपने चरम पर है। शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पूरे मुंबई में 25,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जो आज शाम 5:30 बजे समाप्त होगी।

Web Title: BMC Elections 2026 live Is Carrying Mobile Phone To Polling Booth Allowed or Not do this beforehand

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :BMCmaharshtramobileelection commissionबृहन्मुंबई महानगरपालिकामहाराष्ट्रमोबाइलचुनाव आयोग