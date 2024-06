लोकसभा में ओवैसी के 'जय फिलिस्तीन' नारे के बाद शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भाजपा सांसद ने कहा- 'जय हिंदू राष्ट्र'

नई दिल्ली: लोकसभा में उस समय हंगामा मच गया जब बरेली से भाजपा सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने अपनी शपथ के अंत में ‘जय हिंदू राष्ट्र’ कहा। गौरतलब है कि ऐसा तब हुआ जब एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते समय ‘जय फिलिस्तीन’ कहा।

इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने बरेली से भाजपा सांसद के 'जय हिंदू राष्ट्र' का कड़ा विरोध किया और कहा कि यह भारत के संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा, "अन्य सदस्य भी अलग-अलग बातें कह रहे हैं... मैंने कहा 'जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन'। यह गलत कैसे है? मुझे संविधान का प्रावधान बताएं? आपको भी सुनना चाहिए कि दूसरों ने क्या कहा। मैंने वही कहा जो मुझे कहना था। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था, पढ़िए।"

