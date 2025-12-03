भाजपा विधायक प्रमोद कुमार का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, कहा कि "बहुत लोगों की आदत होती है कुत्ता के साथ सोना

पटना: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मोतिहारी से भाजपा विधायक प्रमोद कुमार का एक बेहद आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक महिलाओं को लेकर ऐसी अमर्यादित टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं, जिसे सुनकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। वायरल वीडियो में एक सवाल के जवाब में प्रमोद कुमार ने सारी मर्यादाएं लांघ दीं।

उन्होंने कैमरे के सामने बेबाकी से कहा कि "बहुत लोगों की आदत होती है कुत्ता के साथ सोना। मोबाइल पर देखिएगा तो बहुत लेडीज जो हैं, वो अपने आप में संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती हैं।" प्रमोद कुमार यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए दोहराया कि मोबाइल पर ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं जहां महिलाएं कुत्तों के साथ सोती हैं। यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर ट्रोल्स की बाढ़ आ गई है। लोग विधायक की मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं।

यूजर्स का कहना है कि जिस 'आधी आबादी' (महिलाओं) के वोट के दम पर एनडीए ने बिहार में जीत हासिल की और सरकार बनाई, उसी आधी आबादी के लिए विधायक जी के विचार इतने निम्न स्तर के हैं। वीडियो को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि, यह वीडियो कब का है और किस संदर्भ में शूट किया गया है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से एक पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक ने सार्वजनिक रूप से महिलाओं के चरित्र और आचरण पर ऐसी टिप्पणी की है, उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। अब देखना होगा कि पार्टी इस बयान पर क्या संज्ञान लेती है।

Web Title: BJP MLA Pramod Kumar's objectionable video is going viral on social media, in which he said, "Many people have the habit of sleeping with dogs."