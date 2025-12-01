बिहार विधानसभा के नए विधानसभा अध्यक्ष के लिए एनडीए की ओर से भाजपा विधायक डॉ. प्रेम कुमार ने दाखिल किया नामांकन

पटना:बिहार विधानसभा के नए विधानसभा अध्यक्ष के लिए एनडीए की ओर से भाजपा के दिग्गज नेता और गया सदर सीट से 9वीं बार विधायक चुने गए डॉ. प्रेम कुमार ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। विधानसभा सचिव के कक्ष में नामांकन की यह प्रक्रिया पूरी की गई। इस मौके पर सत्ता पक्ष की एकजुटता साफ दिखाई दी।

नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत एनडीए के कई अन्य वरिष्ठ मंत्री और विधायक मौजूद रहे। बिहार विधानसभा में एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। ऐसे में अब उनका विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है।

आंकड़ों के लिहाज से 69 वर्षीय डॉ. प्रेम कुमार का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। विपक्ष की तरफ से किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारे जाने से उनका निर्वाचन निर्विरोध होना तय हो गया है। डॉ. प्रेम कुमार बिहार भाजपा के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं। वे गया शहर विधानसभा सीट से लगातार 9 वीं चुनाव जीत चुके हैं।

उनकी वरिष्ठता और संसदीय नियमों की समझ को देखते हुए ही एनडीए ने उन पर भरोसा जताया है। डॉ. प्रेम कुमार का राजनीतिक अनुभव बेहद लंबा है। वे पूर्व में बिहार सरकार में कृषि मंत्री, पीएचईडी मंत्री और नगर विकास मंत्री जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

इसके अलावा, वे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं। उनकी छवि एक गंभीर और सौम्य राजनेता की रही है, जो सदन को सुचारू रूप से चलाने में मददगार साबित हो सकती है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद विधानसभा के विशेष सत्र में नए अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी।

