भाजपा नेता विनोद शर्मा ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कहा- मणिपुर की स्थिति ने भारत को बदनाम किया है

Highlights भाजपा नेता विनोद शर्मा ने कहा कि उन्होंने मणिपुर की स्थिति को लेकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भगवा पार्टी के नेता ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र भेजा है। कांग्रेस मौजूदा मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग कर रही है।

नई दिल्ली: बिहार से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विनोद शर्मा ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने मणिपुर की स्थिति को लेकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भगवा पार्टी के नेता ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र भेजा है। पार्टी प्रवक्ता मीडिया पैनलिस्ट विनोद शर्मा ने कहा, "मैंने भारी मन से बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। मणिपुर की स्थिति ने भारत को बदनाम किया है।"

शर्मा ने अपने पत्र में लिखा, "80 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं राष्ट्र प्रेम, बेटी बचाओ और भारतीय 'सनातन' संस्कृति का दिखावा करने वाली भाजपा में काम करके खुद को कलंकित महसूस कर रहा हूं। अगर प्रधानमंत्री मोदी में थोड़ी भी मानवता होती तो वे मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को तुरंत बर्खास्त कर देते या खुद इस्तीफा दे देते। अत: आपसे अनुरोध है कि मेरा इस्तीफा तत्काल स्वीकार करें।"

VIDEO | "I have resigned from BJP with a heavy heart. Manipur situation has defamed India," says BJP leader Vinod Sharma after resigning from the party over Manipur issue. pic.twitter.com/QUwhrG92Tx