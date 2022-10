'विद्या चाहिए तो सरस्वती....धन चाहिए तो लक्ष्मी को...' ,भाजपा नेता के विवादित बयान पर मचा हंगामा, जानिए क्या है पूरा मामला

Highlights भाजपा विधायक बंशीधर भगत ने हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ विवादित बयान दिया है। उन्होंने मां सरस्वती और लक्ष्मी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की है। उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस और 'आप' पार्टी ने आपत्ति जताई है।

देहरादून: कांग्रेस ने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक बंशीधर भगत पर हाल में हिंदू देवी-देवताओं पर की गई उनकी टिप्पणी से धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है।

साधु-संतों के एक समूह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से उत्तराखंड के पूर्व भाजपा अध्यक्ष भगत के खिलाफ उनकी टिप्पणी के मामले में कार्रवाई करने की अपील की है।

हलद्वानी में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कालाडुंगी से विधायक भगत ने ‘पटाओ’ शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि ‘‘व्यक्ति को शिक्षा के लिए देवी सरस्वती, शक्ति के लिए देवी दुर्गा और धन के लिए देवी लक्ष्मी को खुश करना पड़ता है... पुरुषों के पास क्या है... भगवान शिव हिमालय पर रहते हैं और भगवान विष्णु समुद्र में।’’

कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि भगत की टिप्पणी से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं।

Correction | For knowledge, 'pataao' Goddess Saraswati. For power, 'pataao' Goddess Durga & for wealth, 'pataao' Goddess Lakshmi. What does a man have? Lord Shiva lives in mountains, Lord Vishnu in deep ocean. Women empowerment prevails since long: Banshidhar Bhagat, BJP (11.10) pic.twitter.com/hd7hsW1PlW