'ओलंपिक में विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफिकेशन का जश्न मना रही थी बीजेपी आईटी सेल', कांग्रेस में शामिल होने के बाद बजरंग पुनिया का बड़ा आरोप

Haryana Assembly Elections 2024: हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद शुक्रवार को पहलवान बजरंग पुनिया ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल पर बड़ा निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजरंग पुनिया ने कहा, "जब विनेश फोगट को ओलंपिक में अयोग्य घोषित किया गया था, तो एक आईटी सेल बधाई दे रहा था।"

हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने अंतिम स्वर्ण पदक मुकाबले से पहले विनेश फोगट को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें अपनी श्रेणी के लिए अधिक वजन वाला पाया गया था। पुनिया ने अपनी टिप्पणी में कहा, "हम कांग्रेस पार्टी और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।"

#WATCH | Delhi | On joining Congress, Bajrang Punia says, "...What BJP IT Cell is saying today that we just wanted to do politics...We had written to all women BJP MPs to stand with us but they still didn't come. We are paying to raise the voices of women but now we know that BJP… pic.twitter.com/FGViVeGJLY