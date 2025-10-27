UP MLC elections: एमएलसी चुनावों के लिए भाजपा में दावेदारी शुरू, सपा-कांग्रेस ने कई उम्मीदवार तय

UP MLC elections: बिहार के विधानसभा चुनावों में देश भर ही निगाह जमी हैं.वही उत्तर प्रदेश में अगले साल 11 एमएलसी (विधान परिषद सदस्य) सीटों पर होने वाले चुनावों को लेकर अभी से बिसात सजाने लगी है. राज्य में एमएलसी की जिन 11 सीटों पर चुनाव होना हैं, उसमें पांच सीट स्नातक और छह शिक्षक कोटे की हैं. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पास इनमें से जीती हुई छह सीटें हैं. जबकि समाजवादी पार्टी (सपा) के पास तीन जीती हुई सीटें हैं. इन सीटों को अपने कब्जे में लेने के लिए सपा और कांग्रेस ने अभी से कई सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सत्ताधारी भाजपा की मुसीबतों में इजाफा कर दिया है.

भाजपा के शीर्ष नेतृत्व अभी तक सूबे का नया प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं कर सका है ऐसे में पार्टी नेतृत्व अभी एमएलसी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम तय करने से बच रहा है. वही दूसरी तरह भाजपा मुख्यलाय में एमएलसी सीटों के टिकट की दावेदारी के लिए नेताओं की आमद बढ़ गई है.

टिकट के दावेदारों का कहना है कि सपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहे हैं तो पार्टी को भी इस मामले में तेजी दिखनी चाहिए. पार्टी नेताओं की ई मांग पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी कहते हैं कि बिहार चुनावों के बाद ही इस मामले में विचार-विमर्श किया जाएगा. पार्टी मुख्यालय में आकार दावेदारी पेश करने से अभी कुछ नहीं होना है.

भाजपा में चुनाव लड़ने के दावेदार :

पार्टी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी के स्पष्ट ऐलान के बाद भी भाजपा के तमाम नेता एमएलसी की 11 सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं.पार्टी के सीनियर नेताओं के अनुसार, लखनऊ-सीतापुर शिक्षक सीट और स्नातक सीट से उमेश द्विवेदी और डॉ.महेंद्र नाथ राय सहित चार अन्य नेताओं ने दावेदारी पेश की है.इसी प्रकार इलाहाबाद से अशोक राठौर,यज्ञदत्त शर्मा,सुरेश त्रिपाठी और मलय शर्मा दावेदार हैं.

गोरखपुर से अजय सिंह, ध्रुव त्रिपाठी और संजय त्रिपाठी दावेदार हैं.मेरठ की शिक्षक सीट पर वर्तमान एमएलसी श्रीचंद्र शर्मा ने फिर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, लेकिन चार अन्य नेता भी वहां चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं. यहां निर्दल एलएलसी आकाश अग्रवाल भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं. बरेली से संजय मिश्रा और हरि सिंह ढिल्लो तथा वाराणसी से निर्दल एमएलसी चेतनारायण सिंह,रमेश सिंह और राना प्रताप सिंह भी भाजपा के दावेदार हैं.

इनके अलावा यहां की स्नातक सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह के नजदीकी और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह दावेदार हैं.फिलहाल इन प्रमुख दावेदारों के नामों पर अभी सीएम योगी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बीच कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है. कहा जा रहा है, एमएलसी चुनावों की तैयारी के लिए प्रदेश नेतृत्व ने पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है.

यह कमेटी बिहार के चुनाव नजीते आने के बाद एमएलसी चुनावों के लेकर बैठक कर अपनी रणनीति तय करेंगी.फिर एमएलसी चुनावों लड़ने वाले प्रत्याशियों के बारे चिंतन शुरू होगा.

सपा और कांग्रेस ने कुछ प्रत्याशियों का ऐलान किया

कांग्रेस के पास एक भी जीती हुई एमएलसी सीट नहीं है, फिर भी इस बार कांग्रेस ने एमएलसी के चुनाव में मजबूती के साथ उतरने का फैसला किया है. इस फैसले के तहत कांग्रेस ने लखनऊ से देवमणि त्रिपाठी और वाराणसी से अरविंद सिंह पटेल को टिकट दिया गया है.देवमणि त्रिपाठी अमेठी के सांसद केएल शर्मा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी के नजदीकी बताए जाते हैं, जबकि अरविंद सिंह पटेल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के करीबी हैं. कांग्रेस ने मेरठ-गाजियाबाद स्नातक सीट पर विक्रांत वशिष्ठ त्यागी को खड़ा किया है.

इसी प्रकार सपा ने आगरा शिक्षक सीट से चंद्र प्रकाश गुप्ता और स्नातक सीट पर शशांक यादव को मैदान में उतारा है. मेरठ-गाजियाबाद से सपा ने प्रमेंद्र भाटी को स्नातक और नितिन तोमर को शिक्षक सीट से प्रत्याशी बनाया है. बरेली-मुरादाबाद सीट पर सपा ने हाजी मोहम्मद दानिश अली अख्तर को शिक्षक सीट पर प्रत्याशी बनाया है और झांसी-इलाहाबाद स्नातक सीट पार्टी के वर्तमान एमएलसी मानसिंह यादव को टिकट दिया है.

इसी तरह वाराणसी-मिर्जापुर में भी सपा ने दोनों सीटों पर वर्तमान एमएलसी लाल बिहारी यादव और आशुतोष सिन्हा को चुनाव मैदान में उतारा है.लखनऊ-सीतापुर से सपा ने स्नातक सीट पर कांति सिंह और शिक्षक सीट पर सुशील सिंह के नाम का ऐलान कर दिया है.जल्दी ही अखिलेश यादव अन्य सीटों पर भी पार्टी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगे.

इस सीटों पर होना है चुनाव :

उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातक कोटे की 11 एमएलसी सीटों पर चुनाव होना है.राज्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, प्रदेश की गाजियाबाद, बरेली-मुरादाबाद,गोरखपुर-मेरठ फैजाबाद, आगरा-अलीगढ़,लखनऊ-सीतापुर,वाराणसी-मीरजापुर शिक्षक सीटों और मेरठ-गाजियाबाद, आगरा-अलीगढ़, लखनऊ-सीतापुर,वाराणसी-मीरजापुर और झांसी-झांसी प्रयागराज में स्नातक सीटों के लिए अगले साल चुनाव होना है.

अभी मेरठ-गाजियाबाद में शिक्षक सीट पर भाजपा के श्रीचंद शर्मा और स्नातक सीट पर दिनेश कुमार गोयल अभी एमएलसी हैं. इसी प्रकार बरेली-मुरादाबाद केवल शिक्षक सीट पर भाजपा के हरि सिंह ढिल्लो एमएलसी हैं.जबकि आगरा अलीगढ़ शिक्षक सीट से निर्दल प्रत्याशी आकाश अग्रवाल और स्नातक सीट से भाजपा के मानवेंद्र सिंह एमएलसी हैं.

गोरखपुर-फैजाबाद सीट पर शिक्षक दल से ध्रुव त्रिपाठी एमएलसी हैं और लखनऊ-सीतापुर शिक्षक सीट से भाजपा समर्थित उमेश द्विवेदी और स्नातक सीट से भाजपा के अवनीश सिंह वर्तमान में एमएलसी हैं.वाराणसी-मिर्जापुर की शिक्षक सीट से सपा के लाल बिहारी यादव और स्नातक सीट से सपा के आशुतोष सिन्हा एमएलसी हैं. झांसी इलाहाबाद स्नातक सीट से सपा के मान सिंह यादव एमएलसी हैं.

