Bilaspur Train Accident: बिलासपुर रेल हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 11, 20 यात्रियों का इलाज जारी

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर रेलवे स्टेशन के करीब मंगलवार को हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जबकि दुर्घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर स्टेशन के करीब एक रेलगाड़ी कथित तौर पर रेड सिग्नल तोड़ते हुए आगे निकल गई और एक मालगाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई। रेलवे ने आज सुबह एक बयान जारी कर बताया कि बिलासपुर स्टेशन के करीब चार नवंबर को हुई दुर्घटना में 11 यात्रियों की मौत हुई है तथा 20 यात्री घायल हुए हैं।

बयान में कहा गया है, ''रेल प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य तत्काल प्रारंभ कर दिए थे तथा घायलों को नजदीकी अस्पतालों में समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।'' अधिकारियों ने बताया कि यह घटना मंगलवार शाम लगभग चार बजे हुई, जब मेमू (मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) पैसेंजर ट्रेन गेवरा (पड़ोसी कोरबा जिले में) से बिलासपुर जा रही थी। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि यात्री रेलगाड़ी का एक कोच मालगाड़ी के एक डिब्बे के ऊपर चढ़ गया।

घायल यात्रियों को बिलासपुर के अपोलो अस्पताल, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘यात्री गाड़ी रेड सिग्नल तोड़ते हुए आगे बढ़ गई और इसने 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी।'' अधिकारी ने बताया, ‘‘ इस बात की जांच की जा रही है कि लोको पायलट ने रेड सिग्नल क्यों तोड़ा और समय पर इमरजेंसी ब्रेक क्यों नहीं लगाया, जबकि मालगाड़ी दिखाई देने वाली दूरी पर थी।’’

हादसे में मारे गए लोगों में रेलगाड़ी का लोको पायलट विद्या सागर भी शामिल है, वहीं सहायक लोको पायलट रश्मि राज गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। अधिकारी ने बताया कि मालगाड़ी का गार्ड आखिरी समय में कूद गया, उसे मामूली चोटें आईं है। दोनों घायल रेलवे कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बयान में कहा गया है कि रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है, जबकि मामूली रूप से घायल लोगों को एक-एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार शाम एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ. गेवरा रोड से बिलासपुर जा रही पैसेंजर ट्रेन (MEMU) एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई. इस हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है, जबकि 20 यात्री घायल हुए हैं. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने हादसे के पीछे की वजह 'सिग्नल… pic.twitter.com/cp0VvyttrZ — AajTak (@aajtak) November 5, 2025

बयान में कहा गया है कि इस घटना की विस्तृत जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त स्तर पर करायी जाएगी, जिससे घटना के कारणों की समुचित जांच करके आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दुर्घटना पर दुख जताया है तथा मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपये सहायता राशि देने की घोषणा की है।

Web Title: Bilaspur train accident Death toll rises to 11 20 others injured