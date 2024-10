Bihar-UP Politics: अखिलेश यादव बोले- एनडीए छोड़ दें नीतीश कुमार?, जदयू का पलटवार- जेपी के विचारों को अपनाया होता तो समाजवादी पार्टी पर ‘एक परिवार’ का आधिपत्य नहीं...

Highlights योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की आलोचना की थी। सरकार का हिस्सा हैं और व्यवस्था को चलाने में शामिल हैं। जेपी के आंदोलन से ही (एक राजनेता के रूप में) उभरे हैं।

Bihar-UP Politics: जनता दल (यूनाइटेड) ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से अलग हो जाने की नसीहत दिए जाने पर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया और परिवारवाद को लेकर उनपर निशाना साधा। जद (यू) ने कहा कि समाजवादी विचारक जयप्रकाश नारायण ने जिन जीवन मूल्यों को अपनाया, अगर अखिलेश यादव ने उसका लेस मात्र भी अपनाया होता तो समाजवादी पार्टी पर ‘एक परिवार’ का संपूर्ण आधिपत्य नहीं होता। इससे पहले, अखिलेश यादव ने लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि देने से ‘समाजवादियों’ को रोके जाने का आरोप लगाया था और बिहार के मुख्यमंत्री से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-नीत राजग सरकार से समर्थन वापस लेने का आग्रह किया था।

#WATCH | Patna, Bihar: On SP chief Akhilesh Yadav's statement, JDU leader Rajiv Ranjan Prasad says, "This statement is surprising. Today Akhilesh Yadav should tell the country which values ​​of Jai Prakash inspire him and whether he adopted any of them or his party adopted them.… https://t.co/kzRWc4dG3wpic.twitter.com/kmLTMc2qxB