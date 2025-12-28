Bihar Train Derailment: जमुई में ट्रेन हादसा, मालगाड़ी के कई डब्बे पटरी से उतरे; परिचालन बाधित

Bihar Train Derailment: बिहार में बड़ा रेल हादसा होने की सूचना मिली है, जहां मालगाड़ी के डब्बे पटरी से उतर गए। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के अनुसार देर रात ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल डिवीजन के तहत लहाबन और सिमुलतला स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के आठ डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेन संचालन बाधित हो गया।

रेलवे के अनुसार, यह घटना 27 दिसंबर को रात करीब 11:25 बजे किलोमीटर 344/05 पर हुई। पटरी से उतरने के बाद, अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेन संचालन बाधित हो गया।

सूचना मिलते ही, आसनसोल, मधुपुर और झाझा से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेनों (ARTs) को तुरंत मौके पर भेजा गया ताकि बहाली का काम किया जा सके। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के अनुसार, बहाली का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आगे की जानकारी का इंतजार है।

