कौन है बच्चा राय?, असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात और महुआ सीट से एआईएमआईएम प्रत्याशी?

Highlights बच्चा राय ने खुद को वैशाली के महुआ से प्रत्याशी घोषित कर रखा है। असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और कहा कि महुआ में सभा करेंगे।

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) 6 अक्टूबर के बाद घोषणा करेगा। इस बीच हर दल विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी कमर कस चुके हैं और सीमांचल न्याय यात्रा को लेकर बिहार में हैं। 2016 में बिहार के शिक्षा व्यवस्था को पूरे देश में बदनाम करने वाले टॉपर घोटाले के आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय एआईएमआईएम में शामिल हुआ। बच्चा राय ने खुद को वैशाली के महुआ से प्रत्याशी घोषित कर रखा है।

गुरुवार को बच्चा राय सीमांचल न्याय यात्रा में आएं असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और कहा कि महुआ में सभा करेंगे। अख्तरुल ईमान ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि वैशाली जिला के महुआ विधानसभा क्षेत्र से डॉ. अमीत कुमार उर्फ बच्चा राय ने AIMIM पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यह कार्यक्रम पटना में आयोजित हुआ। AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष-अमौर विधायक जनाब अख़्तरुल ईमान साहब मौजूद रहे।

डॉ. अमीत कुमार जी के पार्टी से जुड़ने से महुआ विधानसभा क्षेत्र में AIMIM और मज़बूत होगी तथा आम जनता की आवाज़ को और बुलंदी मिलेगी। AIMIM का कारवाँ लगातार आगे बढ़ रहा है, और लोगों का भरोसा पार्टी के प्रति दिन–प्रतिदिन मज़बूत होता जा रहा है।

बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था, जिससे राजद को बड़ा नुकसान हुआ था। हालांकि बाद में इनमें से चार विधायक राजद में शामिल हो गए थे। बिहार और सीमांचल आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, “सिर्फ मौत ही” ऐसा कर सकती है।

Web Title: Bihar Toppers Scam Bachcha Rai Patna Vaishali Mastermind met Asaduddin Owaisi AIMIM candidate from Mahua seat see pics video