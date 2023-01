बिहार के कटिहार में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, खिड़की का शीशा टूटा

Highlights RPF ने बताया कि जहां पथराव हुआ वह बिहार के कटिहार में बलरामपुर के अंतर्गत आता है। पथराव के कारण कोच सी-6 के दाहिनी ओर की एक खिड़की का शीशा टूट गया।

पटनाः बिहार के कटिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की सूचना है। 22302 डाउन वंदे भारत एक्सप्रेस की एस्कॉर्ट पार्टी ने बताया कि घटना 20 जनवरी की है। आरपीएफ के मुताबिक, कोच 6 में बर्थ नंबर 70 पर यात्रियों ने डालखोला-तेलता रेलवे स्टेशन को पार करते समय पथराव की सूचना दी।

उन्होंने बताया कि बिहार के कटिहार में बलरामपुर के अंतर्गत यह स्पॉट आता है। पथराव के कारण कोच सी-6 के दाहिनी ओर की एक खिड़की का शीशा टूट गया।

Stone pelting on Vande Bharat on 20th Jan | Escort party of 22302 Down Vande Bharat Express informed that pax on berth no.70 in coach 6 informed them of stone pelting while crossing Dalkhola-Telta railway station. Spot comes under Balrampur in Katihar,Bihar: RPF, Katihar Division